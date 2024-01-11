Жительница ХМАО обвинила судебных приставов в бездействии

Жительница Нижневартовска пожаловалась на бездействие главы службы судебных приставов Югры. По словам вартовчанки, ей пообещали предоставить помощь по вопросу о взыскании алиментов. Однако на протяжение месяца ситуация так и не разрешилась.
«Руководитель УФССП по ХМАО Елена Ловандо проводила прием граждан по вопросу о взыскании алиментов. Так вот, я записалась и сходила на этот прием. Принесла с собой как полагается кучу документов. <…> Договорились мы, что до 12.12.23 года разберутся в моей ситуации, и она лично мне перезвонит», — написала она в telegram-канале «ЧП Нижневартовск». По прошествии месяца с момента обращения, заявительнице не оказали помощь.
Корреспондент агентства по данному вопросу направил запрос в пресс-службу ведомства. На момент публикации материала ответ получен не был.
Ранее URA.RU писало о том, что глава службы судебных приставов РФ Дмитрий Аристов отправил в ХМАО комиссию из центрального аппарата. Они проверят сотрудников отдела ФССП в Нижневартовске, которые были замешаны в многочисленных скандалах.
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