11 января 2024

В Пермском крае после прокурорской проверки уволили чиновника

В Пермском крае после прокурорской проверки уволили замглавы Кочевского района
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XVI съезд муниципальных образований Пермского края, Усть Качка. Пермь, прокурор, шеврон прокуратура
В После проверки прокуратуры уволили чиновника Фото:

Замглавы Кочевского района принимал строительные объекты у подрядчиков-родственников без создания комиссии и исполнительных документов. После проверки прокуратуры его уволили в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба Прокуратуры Пермского края.

«В суд направлено исковое заявление о признании требований прокуратуры законными, обоснованными и увольнении служащего в связи с утратой доверия. Кочевский районный суд Пермского края исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме», — сказано на сайте ведомства.

Прокуратура выяснила, что оплаченные из бюджета работы по содержанию дома детей-сирот чиновник принял без установленного законом порядка. Так же произошло и при строительстве спортивного объекта. Работы у подрядчика, который являлся родственником заместителю главы администрации, были приняты в полном объеме без предоставления надлежащей исполнительной документации.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Замглавы Кочевского района принимал строительные объекты у подрядчиков-родственников без создания комиссии и исполнительных документов. После проверки прокуратуры его уволили в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба Прокуратуры Пермского края. «В суд направлено исковое заявление о признании требований прокуратуры законными, обоснованными и увольнении служащего в связи с утратой доверия. Кочевский районный суд Пермского края исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме», — сказано на сайте ведомства. Прокуратура выяснила, что оплаченные из бюджета работы по содержанию дома детей-сирот чиновник принял без установленного законом порядка. Так же произошло и при строительстве спортивного объекта. Работы у подрядчика, который являлся родственником заместителю главы администрации, были приняты в полном объеме без предоставления надлежащей исполнительной документации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...