В Пермском крае после прокурорской проверки уволили чиновника

Замглавы Кочевского района принимал строительные объекты у подрядчиков-родственников без создания комиссии и исполнительных документов. После проверки прокуратуры его уволили в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба Прокуратуры Пермского края.
«В суд направлено исковое заявление о признании требований прокуратуры законными, обоснованными и увольнении служащего в связи с утратой доверия. Кочевский районный суд Пермского края исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме», — сказано на сайте ведомства.
Прокуратура выяснила, что оплаченные из бюджета работы по содержанию дома детей-сирот чиновник принял без установленного законом порядка. Так же произошло и при строительстве спортивного объекта. Работы у подрядчика, который являлся родственником заместителю главы администрации, были приняты в полном объеме без предоставления надлежащей исполнительной документации.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.