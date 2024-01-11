Власти Салехарда предотвратили топливный дефицит на АЗС

В Салехарде (ЯНАО) сформирован необходимый запас автомобильного топлива на автозаправках. Об этом сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы.
«На АЗС „Лукойл“ сегодня с утра „получали и принимали товар“, топливо уже в продаже. Сформирован необходимый запас. Очереди и ажиотажа на заправках нет», — сообщила пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале.
Бензовозы на заправки «Роснефти» прибудут ближе к вечеру. В скором времени водители смогут пользоваться услугами всех АЗС в городе.
Сообщения о недостатке топлива, особенно бензина марки АИ-92 стали распространятся в социальных сетях 11 января. После этого администрация сделала заявление, что недостатка бензина в городе нет, а бензовозы прибудут как только позволят погодные условия.
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