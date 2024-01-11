11 января 2024

Власти Салехарда предотвратили топливный дефицит на АЗС

© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде завезли бензин на автозаправки Фото:

В Салехарде (ЯНАО) сформирован необходимый запас автомобильного топлива на автозаправках. Об этом сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы.

«На АЗС „Лукойл“ сегодня с утра „получали и принимали товар“, топливо уже в продаже. Сформирован необходимый запас. Очереди и ажиотажа на заправках нет», — сообщила пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале.

Бензовозы на заправки «Роснефти» прибудут ближе к вечеру. В скором времени водители смогут пользоваться услугами всех АЗС в городе.

Сообщения о недостатке топлива, особенно бензина марки АИ-92 стали распространятся в социальных сетях 11 января. После этого администрация сделала заявление, что недостатка бензина в городе нет, а бензовозы прибудут как только позволят погодные условия.

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В Салехарде (ЯНАО) сформирован необходимый запас автомобильного топлива на автозаправках. Об этом сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы. «На АЗС „Лукойл“ сегодня с утра „получали и принимали товар“, топливо уже в продаже. Сформирован необходимый запас. Очереди и ажиотажа на заправках нет», — сообщила пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале. Бензовозы на заправки «Роснефти» прибудут ближе к вечеру. В скором времени водители смогут пользоваться услугами всех АЗС в городе. Сообщения о недостатке топлива, особенно бензина марки АИ-92 стали распространятся в социальных сетях 11 января. После этого администрация сделала заявление, что недостатка бензина в городе нет, а бензовозы прибудут как только позволят погодные условия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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