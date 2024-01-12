12 января 2024

В Тюменской области двое детей пострадали в ДТП с большегрузом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грузовик в момент ДТП был припаркован на обочине Фото:

В Тобольске (Тюменская область) вечером 12 января автомобиль Lada Kalina столкнулся с большегрузом МАЗ. По информации областного Управления Госавтоинспекции, в легковушке находилось двое детей. В результате ДТП они получили травмы.

«На улице Тимофея Чаркова Lada Kalina под управлением 42-летнего тоболяка въехала в МАЗ, стоящий на обочине. Полуприцеп грузовика частично находился на проезжей части. В легковом автомобиле находились двое детей — мальчик 5-ти лет и девочка 11-ти лет. В результате ДТП водитель Lada и его дети ранены», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Дети перевозились в автомобиле без удерживающих устройств, но были пристегнуты ремнями безопасности. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

В автомобиле дети перевозились без удерживающих устройств
В автомобиле дети перевозились без удерживающих устройств

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В Тобольске (Тюменская область) вечером 12 января автомобиль Lada Kalina столкнулся с большегрузом МАЗ. По информации областного Управления Госавтоинспекции, в легковушке находилось двое детей. В результате ДТП они получили травмы. «На улице Тимофея Чаркова Lada Kalina под управлением 42-летнего тоболяка въехала в МАЗ, стоящий на обочине. Полуприцеп грузовика частично находился на проезжей части. В легковом автомобиле находились двое детей — мальчик 5-ти лет и девочка 11-ти лет. В результате ДТП водитель Lada и его дети ранены», — сообщается в telegram-канале ведомства. Дети перевозились в автомобиле без удерживающих устройств, но были пристегнуты ремнями безопасности. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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