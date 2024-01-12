В Тобольске (Тюменская область) вечером 12 января автомобиль Lada Kalina столкнулся с большегрузом МАЗ. По информации областного Управления Госавтоинспекции, в легковушке находилось двое детей. В результате ДТП они получили травмы.
«На улице Тимофея Чаркова Lada Kalina под управлением 42-летнего тоболяка въехала в МАЗ, стоящий на обочине. Полуприцеп грузовика частично находился на проезжей части. В легковом автомобиле находились двое детей — мальчик 5-ти лет и девочка 11-ти лет. В результате ДТП водитель Lada и его дети ранены», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Дети перевозились в автомобиле без удерживающих устройств, но были пристегнуты ремнями безопасности. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.