В Тюменской области двое детей пострадали в ДТП с большегрузом. Фото

13 января 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

Грузовик в момент ДТП был припаркован на обочине Фото: Илья Московец © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) вечером 12 января автомобиль Lada Kalina столкнулся с большегрузом МАЗ. По информации областного Управления Госавтоинспекции, в легковушке находилось двое детей. В результате ДТП они получили травмы. «На улице Тимофея Чаркова Lada Kalina под управлением 42-летнего тоболяка въехала в МАЗ, стоящий на обочине. Полуприцеп грузовика частично находился на проезжей части. В легковом автомобиле находились двое детей — мальчик 5-ти лет и девочка 11-ти лет. В результате ДТП водитель Lada и его дети ранены», — сообщается в telegram-канале ведомства. Дети перевозились в автомобиле без удерживающих устройств, но были пристегнуты ремнями безопасности. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. В автомобиле дети перевозились без удерживающих устройств Telegram-канал ГИБДД по Тюменской области, https://t.me/gibdd72

В Тобольске (Тюменская область) вечером 12 января автомобиль Lada Kalina столкнулся с большегрузом МАЗ. По информации областного Управления Госавтоинспекции, в легковушке находилось двое детей. В результате ДТП они получили травмы. «На улице Тимофея Чаркова Lada Kalina под управлением 42-летнего тоболяка въехала в МАЗ, стоящий на обочине. Полуприцеп грузовика частично находился на проезжей части. В легковом автомобиле находились двое детей — мальчик 5-ти лет и девочка 11-ти лет. В результате ДТП водитель Lada и его дети ранены», — сообщается в telegram-канале ведомства. Дети перевозились в автомобиле без удерживающих устройств, но были пристегнуты ремнями безопасности. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.