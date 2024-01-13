13 января 2024
12 января 2024

Ветеран трудового фронта из ЯНАО отметила 104-й день рождения

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветеран трудового фронта из Тазовского района ЯНАО отметила 104-й день рождения Фото:

В Тазовском районе (ЯНАО) 14 января свой 104-й день рождения отметила ветеран трудового фронта Ватане Евай. Об этом рассказал глава района Виктор Югай.

«Сегодня свой 104-й день рождения отмечает наша уважаемая Ватане Евай. Ветеран трудового фронта не понаслышке знает о самоотверженном труде и тяготах военного времени», — написал Югай в своем telegram-канале.

Тазовчанка вырастила девять детей, у нее 20 внуков и уже подрастают правнуки. Вместе с сыновьями-оленеводами Ватане продолжает вести традиционный кочевой образ жизни.

Глава района от всей души пожелал долгожительнице крепкого здоровья и благополучия. Он отметил, что Ватане — «гордость и слава родной Тасу’Ява».

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В Тазовском районе (ЯНАО) 14 января свой 104-й день рождения отметила ветеран трудового фронта Ватане Евай. Об этом рассказал глава района Виктор Югай. «Сегодня свой 104-й день рождения отмечает наша уважаемая Ватане Евай. Ветеран трудового фронта не понаслышке знает о самоотверженном труде и тяготах военного времени», — написал Югай в своем telegram-канале. Тазовчанка вырастила девять детей, у нее 20 внуков и уже подрастают правнуки. Вместе с сыновьями-оленеводами Ватане продолжает вести традиционный кочевой образ жизни. Глава района от всей души пожелал долгожительнице крепкого здоровья и благополучия. Он отметил, что Ватане — «гордость и слава родной Тасу’Ява».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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