Ветеран трудового фронта из ЯНАО отметила 104-й день рождения

В Тазовском районе (ЯНАО) 14 января свой 104-й день рождения отметила ветеран трудового фронта Ватане Евай. Об этом рассказал глава района Виктор Югай.
«Сегодня свой 104-й день рождения отмечает наша уважаемая Ватане Евай. Ветеран трудового фронта не понаслышке знает о самоотверженном труде и тяготах военного времени», — написал Югай в своем telegram-канале.
Тазовчанка вырастила девять детей, у нее 20 внуков и уже подрастают правнуки. Вместе с сыновьями-оленеводами Ватане продолжает вести традиционный кочевой образ жизни.
Глава района от всей души пожелал долгожительнице крепкого здоровья и благополучия. Он отметил, что Ватане — «гордость и слава родной Тасу’Ява».
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