Тюменцам покажут театральные постановки столичных режиссеров

Тюменцев в январе ждут классические театральные постановки в современном прочтении Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Январь традиционно считается месяцем затишья в культурной жизни. Но Тюмень в начале этого года удивит горожан обилием театральных постановок. Наиболее заметные из них — в подборке URA.RU.

«Алиса». Детская сказка для взрослых

Один из самых интересных показов января — это спектакль тюменского театра «Европа». На этот раз по мотивам «Алисы в Стране чудес». В хореографической постановке актеры порассуждают на тему взросления сказочного персонажа и расскажут в танце о поиске своего места в жизни. Премьера состоится 17 января.

«Мастер и Маргарита»

Постановку великого романа Михаила Булгакова зрители увидят начиная с 19 января. Авторы спектакля не стали отходить от классического восприятия произведения русского классика.

«Фальшивая нота»

Первый в этом году показ московской постановки с участием известных российских актеров Игоря Ливанова и Владимира Стеклова пройдет 19 января. Пьеса французского автора Дидье Карона «Фальшивая нота» — триллер с элементами детектива.

«Олеся»

Классическое произведение Александра Куприна. В постановке тюменского режиссера Олеси Невмержицкой, выпускницы ГИТИСа и режиссера театра Олега Табакова, где пьеса «Олеся» и была поставлена в первый раз.

«Дом Бернарды Альбы»

Тюменцы 21 января увидят легендарную пьесу Гарсия Лорки о жизни дочерей со своей сумасшедшей матерью. «Дом Бернарды Альбы» была написана автором за два месяца до его смерти и ставит перед зрителем немало философских вопросов.

«Соло для часов с боем»

Постановку режиссера из Санкт-Петербурга Евгении Никитиной тюменцы увидят на сцене 24 января. Пьеса о жизни старика, которого родной внук хочет сдать в дом престарелых. Главную роль в постановке исполнит известный тюменский актер Сергей Кутьмин.

«Медовый человек»

Постановка о двух несчастных женщинах, которые вынуждены делить одного возлюбленного. Это спектакль, который полностью сыгран двумя актрисами, что добавляет драмы и атмосферы.

«Дневник Анны Франк»

Известная на весь мир история о семье Франк, которая на протяжении двух лет скрывалась на чердаке от нацистов в Амстердаме, будет представлена тюменскому зрителю 25 января. Произведение о судьбе юной девушки поставят на сцене драматического театра.

«Чайка»

Еще один спектакль по произведению классика — Антона Чехова, пройдет в Тюмени 26 января. Режиссер Роман Габрия, создатель «Визуального театра», внес свой подход в классическое произведение, что уже понятно из видоизмененного названия — «Ч-Чайка».