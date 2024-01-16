16 января 2024

В Тюменской области на пожаре в частном доме погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Нелицензионная пачка сигарет. Курган, сигареты, пачка сигарет
Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении Фото:

В Тюменской области, предварительно, из-за неосторожного обращения с огнем во время курения в частном доме погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Информация о пожаре в частном доме поступило 16 декабря в 23:40 минут. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны дом в селе Комиссарово и надворные постройки были охвачены огнем. Спасатели потушили огонь на площади 44 квадратных метров. Один человек погиб», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Всего на ликвидацию пожара привлекалось семь человек и четыре единицы техники.

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В Тюменской области, предварительно, из-за неосторожного обращения с огнем во время курения в частном доме погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Информация о пожаре в частном доме поступило 16 декабря в 23:40 минут. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны дом в селе Комиссарово и надворные постройки были охвачены огнем. Спасатели потушили огонь на площади 44 квадратных метров. Один человек погиб», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Всего на ликвидацию пожара привлекалось семь человек и четыре единицы техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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