В Тюменской области на пожаре в частном доме погиб человек

17 января 2024 в 07:09 Размер текста - 17 +

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области, предварительно, из-за неосторожного обращения с огнем во время курения в частном доме погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Информация о пожаре в частном доме поступило 16 декабря в 23:40 минут. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны дом в селе Комиссарово и надворные постройки были охвачены огнем. Спасатели потушили огонь на площади 44 квадратных метров. Один человек погиб», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Всего на ликвидацию пожара привлекалось семь человек и четыре единицы техники.

В Тюменской области, предварительно, из-за неосторожного обращения с огнем во время курения в частном доме погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Информация о пожаре в частном доме поступило 16 декабря в 23:40 минут. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны дом в селе Комиссарово и надворные постройки были охвачены огнем. Спасатели потушили огонь на площади 44 квадратных метров. Один человек погиб», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Всего на ликвидацию пожара привлекалось семь человек и четыре единицы техники.