«Коммерсант»: в РФ возникли трудности с поставками кабелей для радиовещания

22 января 2024 в 08:12 Размер текста - 17 +

Российские производители смогли заместить большую часть иностранного радиооборудования Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия столкнулась с проблемой поставок коаксиальных кабелей для радиовещания из-за санкций со стороны США. При этом производители из РФ лидируют на рынке передатчиков, антенн и другого радиооборудования. »[Радио] отрасли «удалось нивелировать риски технологической изоляции» после введения санкций». Однако <…> «из-за отсутствия отечественных производителей высокочастотных коаксиальных кабелей поставки продукции по-прежнему затруднены и сильно зависят от вводимых ограничений»», — передает «Коммерсант» содержание доклада «Радиовещание России 2022—2023» при поддержке Минцифры. В газете подчеркнули, что РФ может закупать эти кабели у Китая, однако это выйдет в разы дороже. Кроме того, российские производители смогли заместить большую часть зарубежного оборудования. Также отечественные изготовители заняли доминирующие позиции на рынке радиоаппаратуры. Санкции против России были введены Западом из-за начала спецоперации на Украине. В марте 2023 года США запретили экспорт в РФ профессионального аудио-оборудования.

Россия столкнулась с проблемой поставок коаксиальных кабелей для радиовещания из-за санкций со стороны США. При этом производители из РФ лидируют на рынке передатчиков, антенн и другого радиооборудования. »[Радио] отрасли «удалось нивелировать риски технологической изоляции» после введения санкций». Однако <…> «из-за отсутствия отечественных производителей высокочастотных коаксиальных кабелей поставки продукции по-прежнему затруднены и сильно зависят от вводимых ограничений»», — передает «Коммерсант» содержание доклада «Радиовещание России 2022—2023» при поддержке Минцифры. В газете подчеркнули, что РФ может закупать эти кабели у Китая, однако это выйдет в разы дороже. Кроме того, российские производители смогли заместить большую часть зарубежного оборудования. Также отечественные изготовители заняли доминирующие позиции на рынке радиоаппаратуры. Санкции против России были введены Западом из-за начала спецоперации на Украине. В марте 2023 года США запретили экспорт в РФ профессионального аудио-оборудования.