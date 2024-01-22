«Коммерсант»: в РФ возникли трудности с поставками кабелей для радиовещания

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Радиоведущие шоу «Пилота» и «Радио СИ». Екатеринбург, студия, радио, радиостанция, прямой эфир, новач лина
Российские производители смогли заместить большую часть иностранного радиооборудования Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия столкнулась с проблемой поставок коаксиальных кабелей для радиовещания из-за санкций со стороны США. При этом производители из РФ лидируют на рынке передатчиков, антенн и другого радиооборудования.

»[Радио] отрасли «удалось нивелировать риски технологической изоляции» после введения санкций». Однако <…> «из-за отсутствия отечественных производителей высокочастотных коаксиальных кабелей поставки продукции по-прежнему затруднены и сильно зависят от вводимых ограничений»», — передает «Коммерсант» содержание доклада «Радиовещание России 2022—2023» при поддержке Минцифры.

В газете подчеркнули, что РФ может закупать эти кабели у Китая, однако это выйдет в разы дороже. Кроме того, российские производители смогли заместить большую часть зарубежного оборудования. Также отечественные изготовители заняли доминирующие позиции на рынке радиоаппаратуры.

Санкции против России были введены Западом из-за начала спецоперации на Украине. В марте 2023 года США запретили экспорт в РФ профессионального аудио-оборудования.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия столкнулась с проблемой поставок коаксиальных кабелей для радиовещания из-за санкций со стороны США. При этом производители из РФ лидируют на рынке передатчиков, антенн и другого радиооборудования. »[Радио] отрасли «удалось нивелировать риски технологической изоляции» после введения санкций». Однако <…> «из-за отсутствия отечественных производителей высокочастотных коаксиальных кабелей поставки продукции по-прежнему затруднены и сильно зависят от вводимых ограничений»», — передает «Коммерсант» содержание доклада «Радиовещание России 2022—2023» при поддержке Минцифры. В газете подчеркнули, что РФ может закупать эти кабели у Китая, однако это выйдет в разы дороже. Кроме того, российские производители смогли заместить большую часть зарубежного оборудования. Также отечественные изготовители заняли доминирующие позиции на рынке радиоаппаратуры. Санкции против России были введены Западом из-за начала спецоперации на Украине. В марте 2023 года США запретили экспорт в РФ профессионального аудио-оборудования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...