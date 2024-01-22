Shaman, Долина и Винер получили удостоверения доверенных лиц Путина. Видео

22 января 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

Ярослав Дронов (Shaman) получил удостоверение доверенных лиц Владимира Путина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Певец Ярослав Дронов (Shaman), тренер Ирина Винер, певица Лариса Долина, дирижер Юрий Башмет и музыкант Игорь Бутман получили удостоверения доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина. Видео с вручения опубликовали журналисты кремлевского пула. «Дронов, Башмет, Бутман, Долина получили удостоверения доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина», — опубликовали журналисты в telegram-канале, прикрепив соответствующее видео. Документы доверенным лицам передали в избирательном штабе Путина в Гостином дворе. Кроме того, такие удостоверения получили и другие российские деятели. Среди них, например, фигурист Евгений Плющенко, режиссер Карен Шахназаров, певец Николай Расторгуев и другие известные медийные личности. Штаб Путина сдал подписи в его поддержку в Центральную избирательную комиссию для регистрации на грядущих выборах. Кандидат в президенты Владимир Путин выступает в качестве самовыдвиженца. Сопредседатель избирательного штаба Путина Владимир Машков заявил, что подписей было собрано в десять раз больше необходимого. Он анонсировал в ближайшее время собрание доверенных лиц, передает MK.RU . Президентские выборы намечены на март 2024 года.

Певец Ярослав Дронов (Shaman), тренер Ирина Винер, певица Лариса Долина, дирижер Юрий Башмет и музыкант Игорь Бутман получили удостоверения доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина. Видео с вручения опубликовали журналисты кремлевского пула. «Дронов, Башмет, Бутман, Долина получили удостоверения доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина», — опубликовали журналисты в telegram-канале, прикрепив соответствующее видео. Документы доверенным лицам передали в избирательном штабе Путина в Гостином дворе. Кроме того, такие удостоверения получили и другие российские деятели. Среди них, например, фигурист Евгений Плющенко, режиссер Карен Шахназаров, певец Николай Расторгуев и другие известные медийные личности. Штаб Путина сдал подписи в его поддержку в Центральную избирательную комиссию для регистрации на грядущих выборах. Кандидат в президенты Владимир Путин выступает в качестве самовыдвиженца. Сопредседатель избирательного штаба Путина Владимир Машков заявил, что подписей было собрано в десять раз больше необходимого. Он анонсировал в ближайшее время собрание доверенных лиц, передает MK.RU. Президентские выборы намечены на март 2024 года.