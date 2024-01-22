Shaman, Долина и Винер получили удостоверения доверенных лиц Путина. Видео

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Выступление исполнителя Shaman на концерте по случаю Дня Победы. Екатеринбург, shaman, дронов ярослав, певец шаман
Ярослав Дронов (Shaman) получил удостоверение доверенных лиц Владимира Путина Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Певец Ярослав Дронов (Shaman), тренер Ирина Винер, певица Лариса Долина, дирижер Юрий Башмет и музыкант Игорь Бутман получили удостоверения доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина. Видео с вручения опубликовали журналисты кремлевского пула.

«Дронов, Башмет, Бутман, Долина получили удостоверения доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина», — опубликовали журналисты в telegram-канале, прикрепив соответствующее видео. Документы доверенным лицам передали в избирательном штабе Путина в Гостином дворе.

Кроме того, такие удостоверения получили и другие российские деятели. Среди них, например, фигурист Евгений Плющенко, режиссер Карен Шахназаров, певец Николай Расторгуев и другие известные медийные личности.

Штаб Путина сдал подписи в его поддержку в Центральную избирательную комиссию для регистрации на грядущих выборах. Кандидат в президенты Владимир Путин выступает в качестве самовыдвиженца. Сопредседатель избирательного штаба Путина Владимир Машков заявил, что подписей было собрано в десять раз больше необходимого. Он анонсировал в ближайшее время собрание доверенных лиц, передает MK.RU. Президентские выборы намечены на март 2024 года.

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Певец Ярослав Дронов (Shaman), тренер Ирина Винер, певица Лариса Долина, дирижер Юрий Башмет и музыкант Игорь Бутман получили удостоверения доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина. Видео с вручения опубликовали журналисты кремлевского пула. «Дронов, Башмет, Бутман, Долина получили удостоверения доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина», — опубликовали журналисты в telegram-канале, прикрепив соответствующее видео. Документы доверенным лицам передали в избирательном штабе Путина в Гостином дворе. Кроме того, такие удостоверения получили и другие российские деятели. Среди них, например, фигурист Евгений Плющенко, режиссер Карен Шахназаров, певец Николай Расторгуев и другие известные медийные личности. Штаб Путина сдал подписи в его поддержку в Центральную избирательную комиссию для регистрации на грядущих выборах. Кандидат в президенты Владимир Путин выступает в качестве самовыдвиженца. Сопредседатель избирательного штаба Путина Владимир Машков заявил, что подписей было собрано в десять раз больше необходимого. Он анонсировал в ближайшее время собрание доверенных лиц, передает MK.RU. Президентские выборы намечены на март 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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