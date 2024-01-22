В ЦИК поступили подписи в поддержку самовыдвижения Путина

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Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
Подписи в поддержку Владимира Путина поступили в ЦИК Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Штаб кандидата в президенты России в 2024 году Владимира Путина сдал подписи в его поддержку в Центральную избирательную комиссию для регистрации на грядущих выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина сдал в Центризбирком подписи в его поддержку для регистрации на предстоящих выборах», — передает корреспондент агентства. Выборы-2024 намечены на 17 марта.

Уточняется, что в поддержку самовыдвиженца поступили 300 тысяч подписей в поддержку кандидата. Также 15 тысяч сдается дополнительно.

Ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировала в качестве кандидатов главу ЛДПР Леонида Слуцкого, члена КПРФ Николая Харитонова, а также Владислава Даванкова от фракции «Новые люди». Всего желающих участвовать в президентской гонке — 11 человек.

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Штаб кандидата в президенты России в 2024 году Владимира Путина сдал подписи в его поддержку в Центральную избирательную комиссию для регистрации на грядущих выборах. Об этом сообщает РИА Новости. «Штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина сдал в Центризбирком подписи в его поддержку для регистрации на предстоящих выборах», — передает корреспондент агентства. Выборы-2024 намечены на 17 марта. Уточняется, что в поддержку самовыдвиженца поступили 300 тысяч подписей в поддержку кандидата. Также 15 тысяч сдается дополнительно. Ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировала в качестве кандидатов главу ЛДПР Леонида Слуцкого, члена КПРФ Николая Харитонова, а также Владислава Даванкова от фракции «Новые люди». Всего желающих участвовать в президентской гонке — 11 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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