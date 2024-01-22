В ЦИК поступили подписи в поддержку самовыдвижения Путина

22 января 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Подписи в поддержку Владимира Путина поступили в ЦИК Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Штаб кандидата в президенты России в 2024 году Владимира Путина сдал подписи в его поддержку в Центральную избирательную комиссию для регистрации на грядущих выборах. Об этом сообщает РИА Новости. «Штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина сдал в Центризбирком подписи в его поддержку для регистрации на предстоящих выборах», — передает корреспондент агентства. Выборы-2024 намечены на 17 марта. Уточняется, что в поддержку самовыдвиженца поступили 300 тысяч подписей в поддержку кандидата. Также 15 тысяч сдается дополнительно. Ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировала в качестве кандидатов главу ЛДПР Леонида Слуцкого, члена КПРФ Николая Харитонова, а также Владислава Даванкова от фракции «Новые люди». Всего желающих участвовать в президентской гонке — 11 человек.

Штаб кандидата в президенты России в 2024 году Владимира Путина сдал подписи в его поддержку в Центральную избирательную комиссию для регистрации на грядущих выборах. Об этом сообщает РИА Новости. «Штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина сдал в Центризбирком подписи в его поддержку для регистрации на предстоящих выборах», — передает корреспондент агентства. Выборы-2024 намечены на 17 марта. Уточняется, что в поддержку самовыдвиженца поступили 300 тысяч подписей в поддержку кандидата. Также 15 тысяч сдается дополнительно. Ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировала в качестве кандидатов главу ЛДПР Леонида Слуцкого, члена КПРФ Николая Харитонова, а также Владислава Даванкова от фракции «Новые люди». Всего желающих участвовать в президентской гонке — 11 человек.