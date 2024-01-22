Машков: в поддержку Путина собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимо

22 января 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

В поддержку Путина с 23 декабря по 22 января собрано в десять раз больше подписей, чем необходимые 300 тысяч Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В поддержку Путина с 23 декабря по 22 января собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимые 300 тысяч. Данные привел сопредседатель избирательного штаба Путина Владимир Машков. «В поддержку Путина с 23 декабря по 22 января собрано в десять раз больше подписей, чем необходимые 300 тысяч», — сообщил Машков на встрече с журналистами. Его слова передает ТАСС. 20 декабря стало известно о том, что в общественные приемные избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина поступило более 12 тысяч предложений и пожеланий. О планах баллотироваться Путин сообщил 8 декабря. Спустя 10 дней подал в ЦИК документы для участия в президентских выборах-2024. Голосование по выборам президента России пройдет с 15 по 17 марта 2024 года.

В поддержку Путина с 23 декабря по 22 января собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимые 300 тысяч. Данные привел сопредседатель избирательного штаба Путина Владимир Машков. «В поддержку Путина с 23 декабря по 22 января собрано в десять раз больше подписей, чем необходимые 300 тысяч», — сообщил Машков на встрече с журналистами. Его слова передает ТАСС. 20 декабря стало известно о том, что в общественные приемные избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина поступило более 12 тысяч предложений и пожеланий. О планах баллотироваться Путин сообщил 8 декабря. Спустя 10 дней подал в ЦИК документы для участия в президентских выборах-2024. Голосование по выборам президента России пройдет с 15 по 17 марта 2024 года.