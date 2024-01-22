Машков: в поддержку Путина собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимо

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Владимир Путин на Третьей Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Сочи, путин владимир, топ
В поддержку Путина с 23 декабря по 22 января собрано в десять раз больше подписей, чем необходимые 300 тысяч Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В поддержку Путина с 23 декабря по 22 января собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимые 300 тысяч. Данные привел сопредседатель избирательного штаба Путина Владимир Машков.

«В поддержку Путина с 23 декабря по 22 января собрано в десять раз больше подписей, чем необходимые 300 тысяч», — сообщил Машков на встрече с журналистами. Его слова передает ТАСС.

20 декабря стало известно о том, что в общественные приемные избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина поступило более 12 тысяч предложений и пожеланий. О планах баллотироваться Путин сообщил 8 декабря. Спустя 10 дней подал в ЦИК документы для участия в президентских выборах-2024. Голосование по выборам президента России пройдет с 15 по 17 марта 2024 года.

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В поддержку Путина с 23 декабря по 22 января собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимые 300 тысяч. Данные привел сопредседатель избирательного штаба Путина Владимир Машков. «В поддержку Путина с 23 декабря по 22 января собрано в десять раз больше подписей, чем необходимые 300 тысяч», — сообщил Машков на встрече с журналистами. Его слова передает ТАСС. 20 декабря стало известно о том, что в общественные приемные избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина поступило более 12 тысяч предложений и пожеланий. О планах баллотироваться Путин сообщил 8 декабря. Спустя 10 дней подал в ЦИК документы для участия в президентских выборах-2024. Голосование по выборам президента России пройдет с 15 по 17 марта 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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