21 января 2024
20 января 2024

Прокуратура ЯНАО вернула более 17 миллионов рублей, которые задолжали вахтовикам

Ямальским вахтовикам вернули невыплаченную зарплату
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное мероприятие в областном суде. Курган, прокуратура, прокурор
Прокуратура проверила ямальских работодателей Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе работникам строительных компаний вернули заработную плату. О выплате более 17 миллионов рублей 200 вахтовикам сообщили в пресс-службе генпрокуратуры РФ.

«Органами прокуратуры Российской Федерации на системной основе осуществляется надзор за соблюдением прав граждан на своевременную оплату труда. В Ямало-Ненецком автономном округе после прокурорского вмешательства более чем 200 работникам строительных компаний выплачено свыше 17 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

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В Ямало-Ненецком автономном округе работникам строительных компаний вернули заработную плату. О выплате более 17 миллионов рублей 200 вахтовикам сообщили в пресс-службе генпрокуратуры РФ. «Органами прокуратуры Российской Федерации на системной основе осуществляется надзор за соблюдением прав граждан на своевременную оплату труда. В Ямало-Ненецком автономном округе после прокурорского вмешательства более чем 200 работникам строительных компаний выплачено свыше 17 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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