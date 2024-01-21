Прокуратура ЯНАО вернула более 17 миллионов рублей, которые задолжали вахтовикам

Ямальским вахтовикам вернули невыплаченную зарплату

Прокуратура проверила ямальских работодателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе работникам строительных компаний вернули заработную плату. О выплате более 17 миллионов рублей 200 вахтовикам сообщили в пресс-службе генпрокуратуры РФ.

«Органами прокуратуры Российской Федерации на системной основе осуществляется надзор за соблюдением прав граждан на своевременную оплату труда. В Ямало-Ненецком автономном округе после прокурорского вмешательства более чем 200 работникам строительных компаний выплачено свыше 17 миллионов рублей», — говорится в сообщении.