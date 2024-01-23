В Улан-Баторе (Монголия) взорвался грузовик с 60 тоннами газа. Об этом сообщили журналисты.
«Пожар в результате взорвавшегося грузовика с 60 тоннами газа начался у крупного рынка Дунжингарав в Улан-Баторе», — передает News.MN. Известно, что в результате пожара погибли шесть человек, 10 пострадали. На месте происшествия работают пожарные, сотрудники скорой помощи и полиции.
В Улан-Баторе (Монголия) взорвался грузовик с 60 тоннами газа. Об этом сообщили журналисты. «Пожар в результате взорвавшегося грузовика с 60 тоннами газа начался у крупного рынка Дунжингарав в Улан-Баторе», — передает News.MN. Известно, что в результате пожара погибли шесть человек, 10 пострадали. На месте происшествия работают пожарные, сотрудники скорой помощи и полиции.