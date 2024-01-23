В столице Монголии взорвался грузовик с 60 тоннами газа. Видео

24 января 2024 в 01:39 Размер текста - 17 +

В грузовике было 60 тонн газа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Улан-Баторе (Монголия) взорвался грузовик с 60 тоннами газа. Об этом сообщили журналисты. «Пожар в результате взорвавшегося грузовика с 60 тоннами газа начался у крупного рынка Дунжингарав в Улан-Баторе», — передает News.MN. Известно, что в результате пожара погибли шесть человек, 10 пострадали. На месте происшествия работают пожарные, сотрудники скорой помощи и полиции.

В Улан-Баторе (Монголия) взорвался грузовик с 60 тоннами газа. Об этом сообщили журналисты. «Пожар в результате взорвавшегося грузовика с 60 тоннами газа начался у крупного рынка Дунжингарав в Улан-Баторе», — передает News.MN. Известно, что в результате пожара погибли шесть человек, 10 пострадали. На месте происшествия работают пожарные, сотрудники скорой помощи и полиции.