23 января 2024

В столице Монголии взорвался грузовик с 60 тоннами газа. Видео

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Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газ, цистерна, грузовик, транспортировка, спг
В грузовике было 60 тонн газа Фото:

В Улан-Баторе (Монголия) взорвался грузовик с 60 тоннами газа. Об этом сообщили журналисты.

«Пожар в результате взорвавшегося грузовика с 60 тоннами газа начался у крупного рынка Дунжингарав в Улан-Баторе», — передает News.MN. Известно, что в результате пожара погибли шесть человек, 10 пострадали. На месте происшествия работают пожарные, сотрудники скорой помощи и полиции.

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В Улан-Баторе (Монголия) взорвался грузовик с 60 тоннами газа. Об этом сообщили журналисты. «Пожар в результате взорвавшегося грузовика с 60 тоннами газа начался у крупного рынка Дунжингарав в Улан-Баторе», — передает News.MN. Известно, что в результате пожара погибли шесть человек, 10 пострадали. На месте происшествия работают пожарные, сотрудники скорой помощи и полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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