Родители просят открыть коррекционные группы для детей в челябинских поселках

Для открытия групп нужны заявки нескольких родителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Сосновского района Челябинской области попросили открыть отдельные группы и классы для получения коррекционного образования для своих детей. Как рассказала URA.RU Кристина Вилеева, желающих в их районе много. Алгоритм действий родителям подсказали в пресс-службе минобразования региона.

«Для того, чтобы ребенок получил начальное и среднее образование, мы ездим в Челябинск, это очень тяжело для детей. Дорога в одну сторону занимает порядка 1,5-2 часов на общественном транспорте. А в детских садах зачастую нет педагогов, которые хотят искать подход к детям с особенностями развития. Всем нам приходится учиться дома», — уточнила URA.RU Вилева. Она отметила, что в районе нужно создать коррекционные группы и классы для детей с особенностями.

В минобразования региона URA.RU ответили, что при наличии заявок от родителей в детских садах могут быть открыты специальные группы для детей с ОВЗ, набран штат тьютеров и педагогов по коррекционному образованию. Для получения общего образования для таких детей также можно будет организовать специальные классы.

«Вопрос решаемый, для этого нужно нескольким родителям обратиться в Управление образования района, заявив о такой потребности. К каждому ребенку потребуется индивидуальный подход и отдельное решение», — уточнили URA.RU в пресс-службе минобразования региона.