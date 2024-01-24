В Тюменской области пьяная бабушка спровоцировала ДТП, в котором пострадал ее внук

Пьяная тюменская бабушка спровоцировала ДТП, в котором пострадал ее внук
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Сотрудники ДПС установили, что пожилая женщина, попавшая в аварию, была пьяна Фото:

Нетрезвая 75-летняя жительница Тобольска (Тюменская область) совершила ДТП, в котором ее внук получил травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления ГИБДД. За это Тобольский районный суд приговорил ее к 3 годам колонии условно.

«Сегодня Тобольский районный суд признал виновной 75-летнюю бабушку, которая совершила ДТП в состоянии опьянения. По неосторожности здоровью ее маленького пассажира был причинен тяжкий вред. Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года», — указано в сообщении telegram-канала областной Госавтоинспекции.

Следствием установлено, что 18 июня 2023 года пожилая женщина передвигалась на автомобиле Datsun со своим малолетним внуком. В районе тобольского СНТ «Садовод» она не справилась с управлением, допустила съезд с проезжей части и врезалась в дерево. Ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован. В суде жительница Тобольска признала вину, раскаялась и принесла извинения. Она также ухаживала за внуком во время лечения и после его завершения.

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Нетрезвая 75-летняя жительница Тобольска (Тюменская область) совершила ДТП, в котором ее внук получил травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления ГИБДД. За это Тобольский районный суд приговорил ее к 3 годам колонии условно. «Сегодня Тобольский районный суд признал виновной 75-летнюю бабушку, которая совершила ДТП в состоянии опьянения. По неосторожности здоровью ее маленького пассажира был причинен тяжкий вред. Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года», — указано в сообщении telegram-канала областной Госавтоинспекции. Следствием установлено, что 18 июня 2023 года пожилая женщина передвигалась на автомобиле Datsun со своим малолетним внуком. В районе тобольского СНТ «Садовод» она не справилась с управлением, допустила съезд с проезжей части и врезалась в дерево. Ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован. В суде жительница Тобольска признала вину, раскаялась и принесла извинения. Она также ухаживала за внуком во время лечения и после его завершения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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