24 января 2024

В Пермском крае замедлился рост цен на коммунальные услуги

© Служба новостей «URA.RU»
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В декабре 2023 года в регионе не было индексации цен на коммунальные услуги Фото:

Рост цен на услуги в декабре 2023 года в Пермском крае замедлился до 8,61% — в прошлом месяце показатели были на уровне 9,28%. Это произошло из-за отсутствия индексации цен на коммунальные услуги, заявил Банк России.

«Рост цен на услуги в декабре в годовом сопоставлении замедлился до 8,61% (в ноябре — 9,28%). В значительной мере это обусловлено эффектом высокой базы. В декабре 2022 года была проведена индексация коммунальных тарифов, а в декабре 2023 года индексации не было. Как следствие, в годовом сопоставлении замедлился рост цен на коммунальные услуги», — говорится в сообщении на сайте Банка России.

Однако относительно предыдущего месяца годовая инфляция в регионе выросла на 0,19 процентных пунктов и достигла уровня в 7,74%, что немного выше, чем средний показатель по России — 7,42%. Основная причина ускорения инфляции — увеличение издержек производителей и поставщиков.

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Рост цен на услуги в декабре 2023 года в Пермском крае замедлился до 8,61% — в прошлом месяце показатели были на уровне 9,28%. Это произошло из-за отсутствия индексации цен на коммунальные услуги, заявил Банк России. «Рост цен на услуги в декабре в годовом сопоставлении замедлился до 8,61% (в ноябре — 9,28%). В значительной мере это обусловлено эффектом высокой базы. В декабре 2022 года была проведена индексация коммунальных тарифов, а в декабре 2023 года индексации не было. Как следствие, в годовом сопоставлении замедлился рост цен на коммунальные услуги», — говорится в сообщении на сайте Банка России. Однако относительно предыдущего месяца годовая инфляция в регионе выросла на 0,19 процентных пунктов и достигла уровня в 7,74%, что немного выше, чем средний показатель по России — 7,42%. Основная причина ускорения инфляции — увеличение издержек производителей и поставщиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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