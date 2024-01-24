В Пермском крае замедлился рост цен на коммунальные услуги

25 января 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

В декабре 2023 года в регионе не было индексации цен на коммунальные услуги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рост цен на услуги в декабре 2023 года в Пермском крае замедлился до 8,61% — в прошлом месяце показатели были на уровне 9,28%. Это произошло из-за отсутствия индексации цен на коммунальные услуги, заявил Банк России. «Рост цен на услуги в декабре в годовом сопоставлении замедлился до 8,61% (в ноябре — 9,28%). В значительной мере это обусловлено эффектом высокой базы. В декабре 2022 года была проведена индексация коммунальных тарифов, а в декабре 2023 года индексации не было. Как следствие, в годовом сопоставлении замедлился рост цен на коммунальные услуги», — говорится в сообщении на сайте Банка России. Однако относительно предыдущего месяца годовая инфляция в регионе выросла на 0,19 процентных пунктов и достигла уровня в 7,74%, что немного выше, чем средний показатель по России — 7,42%. Основная причина ускорения инфляции — увеличение издержек производителей и поставщиков.

Рост цен на услуги в декабре 2023 года в Пермском крае замедлился до 8,61% — в прошлом месяце показатели были на уровне 9,28%. Это произошло из-за отсутствия индексации цен на коммунальные услуги, заявил Банк России. «Рост цен на услуги в декабре в годовом сопоставлении замедлился до 8,61% (в ноябре — 9,28%). В значительной мере это обусловлено эффектом высокой базы. В декабре 2022 года была проведена индексация коммунальных тарифов, а в декабре 2023 года индексации не было. Как следствие, в годовом сопоставлении замедлился рост цен на коммунальные услуги», — говорится в сообщении на сайте Банка России. Однако относительно предыдущего месяца годовая инфляция в регионе выросла на 0,19 процентных пунктов и достигла уровня в 7,74%, что немного выше, чем средний показатель по России — 7,42%. Основная причина ускорения инфляции — увеличение издержек производителей и поставщиков.