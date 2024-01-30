Самые резонансные ДТП с участием спецтранспорта в ЯНАО

В ЯНАО за месяц произошло три аварии с участием специальных автомобилей

31 января 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

С начала года в ЯНАО произошло три ДТП с участием спецтранспорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ЯНАО с начала текущего года произошло три аварии с участием специализированных автомобилей. О происшествиях января, а также о резонансных ДТП прошлых лет, читайте в материале URA.RU. В январе произошло три аварии с участием спецтранспорта В газовой столице 4 января в карету скорой помощи врезался легковой автомобиль. Обошлось без жертв и травмированных. По сообщению отдела ГИБДД по Новому Уренгою, участники оформили ДТП без участия инспекторов. В Салехарде, на перекрестке улиц Шалгина и Игарской 18 января автомобиль ГУ МЧС, ехавший с боевым расчетом с включенными световыми и звуковыми сигналами, столкнулся с легковым автомобилем, который выезжал с боковой улицы. В результате ДТП автомобили откинуло к обочинам, но обошлось без жертв. Третье происшествие с пострадавшей произошло в окружной столице 30 января, на перекрестке улиц Ямальской и Матросова, где водитель KIA, выполняя поворот, врезался в ГАЗ, предназначенный для перевозки заключенных. По информации источников агентства, в ДТП пострадала девушка, работающая помощником судьи в суде ЯНАО. ДТП с жертвами и пострадавшими с участием спецавтомобилей Происшествия с автомобилями пожарной охраны, скорой помощи и полицейского транспорта неизменно привлекают внимание. За прошедшие годы в ЯНАО произошло несколько происшествий, в результате которых пострадали или погибли люди. В 2014 году в Салехарде автомобиль пожарной охраны столкнулся с Ford. В столкновении пострадали пять человек, в том числе и ребенок, которого перевозили в легковом автомобиле с нарушением ПДД. По информации источников агентства, сотрудники ДПС склонялись к виновности водителя пожарной машины, но в ведомстве считали иначе. В феврале 2020 года столкнулись УАЗ и автомобиль скорой помощи. Авария произошла на трассе Сургут — Салехард в Надымском районе ЯНАО. По результатам предварительного следствия, виновником аварии был водитель скорой. Тогда пострадали два фельдшера и пациент, которого везли в больницу Нового Уренгоя. В январе 2020 года двое сотрудников полиции ОМВД Губкинского конвоировали задержанного на служебном автомобиле Lada Granta. Возле поселка Старый Надым местный житель, управляя Mazda, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с полицейской машиной. Сотрудники полиции и задержанный, который находился в спецтранспорте, погибли на месте. Виновник аварии и двое пассажиров получили травмы различной степени тяжести. В Госавтоинспекции Ямала призывают соблюдать правила дорожного движения, выдерживать скоростной режим и рассчитывать дистанцию. Обязательно нужно пропускать автомобили, маркированные как служебные и двигающиеся с синим или сине-красным проблесковым маячком и звуковой сиреной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ЯНАО с начала текущего года произошло три аварии с участием специализированных автомобилей. О происшествиях января, а также о резонансных ДТП прошлых лет, читайте в материале URA.RU. В газовой столице 4 января в карету скорой помощи врезался легковой автомобиль. Обошлось без жертв и травмированных. По сообщению отдела ГИБДД по Новому Уренгою, участники оформили ДТП без участия инспекторов. В Салехарде, на перекрестке улиц Шалгина и Игарской 18 января автомобиль ГУ МЧС, ехавший с боевым расчетом с включенными световыми и звуковыми сигналами, столкнулся с легковым автомобилем, который выезжал с боковой улицы. В результате ДТП автомобили откинуло к обочинам, но обошлось без жертв. Третье происшествие с пострадавшей произошло в окружной столице 30 января, на перекрестке улиц Ямальской и Матросова, где водитель KIA, выполняя поворот, врезался в ГАЗ, предназначенный для перевозки заключенных. По информации источников агентства, в ДТП пострадала девушка, работающая помощником судьи в суде ЯНАО. Происшествия с автомобилями пожарной охраны, скорой помощи и полицейского транспорта неизменно привлекают внимание. За прошедшие годы в ЯНАО произошло несколько происшествий, в результате которых пострадали или погибли люди. В 2014 году в Салехарде автомобиль пожарной охраны столкнулся с Ford. В столкновении пострадали пять человек, в том числе и ребенок, которого перевозили в легковом автомобиле с нарушением ПДД. По информации источников агентства, сотрудники ДПС склонялись к виновности водителя пожарной машины, но в ведомстве считали иначе. В феврале 2020 года столкнулись УАЗ и автомобиль скорой помощи. Авария произошла на трассе Сургут — Салехард в Надымском районе ЯНАО. По результатам предварительного следствия, виновником аварии был водитель скорой. Тогда пострадали два фельдшера и пациент, которого везли в больницу Нового Уренгоя. В январе 2020 года двое сотрудников полиции ОМВД Губкинского конвоировали задержанного на служебном автомобиле Lada Granta. Возле поселка Старый Надым местный житель, управляя Mazda, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с полицейской машиной. Сотрудники полиции и задержанный, который находился в спецтранспорте, погибли на месте. Виновник аварии и двое пассажиров получили травмы различной степени тяжести. В Госавтоинспекции Ямала призывают соблюдать правила дорожного движения, выдерживать скоростной режим и рассчитывать дистанцию. Обязательно нужно пропускать автомобили, маркированные как служебные и двигающиеся с синим или сине-красным проблесковым маячком и звуковой сиреной.