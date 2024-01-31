WP: Зеленский собирается уволить Залужного, чтобы повлиять на партнеров Киева

31 января 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

Зеленский предложил Залужному должность советника вместо главкома ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по поводу увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщила газета The Washington Post. По данным издания, глава государства считает, что отставка главкома повлияет на партнеров Украины, которые стали отправлять меньше средств. «Зеленский сказал Залужному, что украинцы устали от боевых действий, а международные спонсоры замедлили военную помощь, поэтому, возможно, новый командующий „обновит ситуацию“», — говорится в материале . Кроме того, киевский глава предложил главнокомандующему ВСУ должность советника. Еще одним поводом для разногласий на встрече Залужного и Зеленского стал вопрос о мобилизации. Как пишет автор материала, главком украинской армии предложил отправить на фронт порядка 500 тысяч человек. Однако Зеленский счел подобное количество нецелесообразным, потому что у государства нет денег на зарплаты для такого количества военных. Также заметна нехватка униформы и вооружения. Ранее сообщалось, что после встречи с Зеленским Залужный объявил о своем увольнении, заявив, что «собирает вещи». При этом украинский глава передумал увольнять главкома армии Киева из-за давления Запада. Отмечается, что отставкой Залужного были обеспокоены дипломаты США и Великобритании. Кроме того, источник The Economist заявил, что Зеленский предлагал главнокомандующему ВСУ должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по поводу увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщила газета The Washington Post. По данным издания, глава государства считает, что отставка главкома повлияет на партнеров Украины, которые стали отправлять меньше средств. «Зеленский сказал Залужному, что украинцы устали от боевых действий, а международные спонсоры замедлили военную помощь, поэтому, возможно, новый командующий „обновит ситуацию“», — говорится в материале. Кроме того, киевский глава предложил главнокомандующему ВСУ должность советника. Еще одним поводом для разногласий на встрече Залужного и Зеленского стал вопрос о мобилизации. Как пишет автор материала, главком украинской армии предложил отправить на фронт порядка 500 тысяч человек. Однако Зеленский счел подобное количество нецелесообразным, потому что у государства нет денег на зарплаты для такого количества военных. Также заметна нехватка униформы и вооружения. Ранее сообщалось, что после встречи с Зеленским Залужный объявил о своем увольнении, заявив, что «собирает вещи». При этом украинский глава передумал увольнять главкома армии Киева из-за давления Запада. Отмечается, что отставкой Залужного были обеспокоены дипломаты США и Великобритании. Кроме того, источник The Economist заявил, что Зеленский предлагал главнокомандующему ВСУ должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.