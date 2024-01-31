Путин: Россия проходит сложный и важный этап

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Владимир Путин на переговорах с президентом Абхазии. Сочи, путин владимир, топ
Владимир Путин заявил, что Россия проходит важный этап Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Россия сейчас решает большинство задач, страна проходит сложный и важный этап укрепления суверенитета. Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами.

«Подавляющее большинство поставленных задач решаются, мы проходим важный и сложный этап в развитии страны. За последние годы сделано немало. Есть что показать стране и людям, хотя не всех результатов удалось достичь», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Укрепление суверенитета происходит сразу в нескольких областях. Среди них: экономика, технологии, медицина и социальная сфера. По словам кандидата на пост президента, Россия развивается по всем векторам.

Также Путин предложил доверенным лицам поделиться, что для них самое важное в его работе. Еще им было предложено оценить дальнейшую перспективу.

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Россия сейчас решает большинство задач, страна проходит сложный и важный этап укрепления суверенитета. Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами. «Подавляющее большинство поставленных задач решаются, мы проходим важный и сложный этап в развитии страны. За последние годы сделано немало. Есть что показать стране и людям, хотя не всех результатов удалось достичь», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Укрепление суверенитета происходит сразу в нескольких областях. Среди них: экономика, технологии, медицина и социальная сфера. По словам кандидата на пост президента, Россия развивается по всем векторам. Также Путин предложил доверенным лицам поделиться, что для них самое важное в его работе. Еще им было предложено оценить дальнейшую перспективу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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