Путин: Россия проходит сложный и важный этап

31 января 2024 в 17:58 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что Россия проходит важный этап Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Россия сейчас решает большинство задач, страна проходит сложный и важный этап укрепления суверенитета. Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами. «Подавляющее большинство поставленных задач решаются, мы проходим важный и сложный этап в развитии страны. За последние годы сделано немало. Есть что показать стране и людям, хотя не всех результатов удалось достичь», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Укрепление суверенитета происходит сразу в нескольких областях. Среди них: экономика, технологии, медицина и социальная сфера. По словам кандидата на пост президента, Россия развивается по всем векторам. Также Путин предложил доверенным лицам поделиться, что для них самое важное в его работе. Еще им было предложено оценить дальнейшую перспективу.

Россия сейчас решает большинство задач, страна проходит сложный и важный этап укрепления суверенитета. Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами. «Подавляющее большинство поставленных задач решаются, мы проходим важный и сложный этап в развитии страны. За последние годы сделано немало. Есть что показать стране и людям, хотя не всех результатов удалось достичь», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Укрепление суверенитета происходит сразу в нескольких областях. Среди них: экономика, технологии, медицина и социальная сфера. По словам кандидата на пост президента, Россия развивается по всем векторам. Также Путин предложил доверенным лицам поделиться, что для них самое важное в его работе. Еще им было предложено оценить дальнейшую перспективу.