В ЦИК назвали дату рассмотрения вопроса о регистрации Путина кандидатом в президенты

Вопрос о регистрации Владимира Путина кандидатом на выборы будет рассмотрен 29 января
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Вопрос о регистрации Владимира Путина кандидатом на выборах президента будет рассмотрен Центральной избирательной комиссией (ЦИК) РФ 29 января. Об этом рассказали в комиссии.
«ЦИК РФ 29 января рассмотрит вопрос регистрации Владимира Путина кандидатом на выборах президента», — говорится в сообщении Центризбиркома. Там добавили, что регистрация второго списка доверенных лиц Путина на выборах также будет рассмотрена ЦИК РФ 29 января.
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