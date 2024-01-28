В ЦИК назвали дату рассмотрения вопроса о регистрации Путина кандидатом в президенты

ЦИК рассмотрит регистрацию Путина в качестве кандидата на выборы 29 января
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Алексей Орлов в Штабе общественной поддержки. Екатеринбург, путин, выборы 2024
Вопрос о регистрации Владимира Путина кандидатом на выборы будет рассмотрен 29 января Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Вопрос о регистрации Владимира Путина кандидатом на выборах президента будет рассмотрен Центральной избирательной комиссией (ЦИК) РФ 29 января. Об этом рассказали в комиссии.

«ЦИК РФ 29 января рассмотрит вопрос регистрации Владимира Путина кандидатом на выборах президента», — говорится в сообщении Центризбиркома. Там добавили, что регистрация второго списка доверенных лиц Путина на выборах также будет рассмотрена ЦИК РФ 29 января.

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Вопрос о регистрации Владимира Путина кандидатом на выборах президента будет рассмотрен Центральной избирательной комиссией (ЦИК) РФ 29 января. Об этом рассказали в комиссии. «ЦИК РФ 29 января рассмотрит вопрос регистрации Владимира Путина кандидатом на выборах президента», — говорится в сообщении Центризбиркома. Там добавили, что регистрация второго списка доверенных лиц Путина на выборах также будет рассмотрена ЦИК РФ 29 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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