В ЦИК назвали дату рассмотрения вопроса о регистрации Путина кандидатом в президенты

ЦИК рассмотрит регистрацию Путина в качестве кандидата на выборы 29 января

28 января 2024 в 20:44 Размер текста - 17 +

Вопрос о регистрации Владимира Путина кандидатом на выборы будет рассмотрен 29 января Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Вопрос о регистрации Владимира Путина кандидатом на выборах президента будет рассмотрен Центральной избирательной комиссией (ЦИК) РФ 29 января. Об этом рассказали в комиссии. «ЦИК РФ 29 января рассмотрит вопрос регистрации Владимира Путина кандидатом на выборах президента», — говорится в сообщении Центризбиркома. Там добавили, что регистрация второго списка доверенных лиц Путина на выборах также будет рассмотрена ЦИК РФ 29 января.

Вопрос о регистрации Владимира Путина кандидатом на выборах президента будет рассмотрен Центральной избирательной комиссией (ЦИК) РФ 29 января. Об этом рассказали в комиссии. «ЦИК РФ 29 января рассмотрит вопрос регистрации Владимира Путина кандидатом на выборах президента», — говорится в сообщении Центризбиркома. Там добавили, что регистрация второго списка доверенных лиц Путина на выборах также будет рассмотрена ЦИК РФ 29 января.