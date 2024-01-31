Глава ГУР МО Украины Буданов анонсировал новое контрнаступление

Глава ГУР МО Украины Буданов: ВСУ пойдут в новое наступление весной
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Зеленский и компания. stock, залужный валерий, Буданов Кирилл, stock
По словам Буданова, очередь Киева в контрнаступлении придет тогда, когда РФ закончит свое Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Контрнаступление Украины начнется весной, как только Россия закончит свое. Об этом сообщает глава ГУР Украины Кирилл Буданов.

«Наступательные действия ВСУ начнутся весной», — передает Telegraph слова Буданова. Он отметил, что как только Россия закончит свое контрнаступление, тогда придет очередь украинской стороны.

Ранее Буданов признался журналисту The Financial Times, что прошлые наступательные действия не помогли достичь Киеву значимых успехов. По его словам, говорить, что все в порядке, — это лгать. При этом глава ГУР отказался признавать, что ВСУ столкнулись с катастрофой.

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Контрнаступление Украины начнется весной, как только Россия закончит свое. Об этом сообщает глава ГУР Украины Кирилл Буданов. «Наступательные действия ВСУ начнутся весной», — передает Telegraph слова Буданова. Он отметил, что как только Россия закончит свое контрнаступление, тогда придет очередь украинской стороны. Ранее Буданов признался журналисту The Financial Times, что прошлые наступательные действия не помогли достичь Киеву значимых успехов. По его словам, говорить, что все в порядке, — это лгать. При этом глава ГУР отказался признавать, что ВСУ столкнулись с катастрофой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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