Глава ГУР МО Украины Буданов анонсировал новое контрнаступление

По словам Буданова, очередь Киева в контрнаступлении придет тогда, когда РФ закончит свое
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Контрнаступление Украины начнется весной, как только Россия закончит свое. Об этом сообщает глава ГУР Украины Кирилл Буданов.
«Наступательные действия ВСУ начнутся весной», — передает
Ранее Буданов признался журналисту The Financial Times, что прошлые наступательные действия не помогли достичь Киеву значимых успехов. По его словам, говорить, что все в порядке, — это лгать. При этом глава ГУР отказался признавать, что ВСУ столкнулись с катастрофой.
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