Жители Тюмени накопили долгов за воду на сотни миллионов рублей

Долги тюменцев за услуги водоотведения и водоснабжения в 2023 году составили 568 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Росводоканал Тюмень»
«В Тюмени на 31 декабря 2023 года сумма просроченной задолженности составила 568 миллионов рублей. Долги свыше 10-ти тысяч рублей имели 12 тысяч горожан», — уточняется в пресс-релизе ведомства.
Также отмечается, что платежная дисциплина тюменцев растет с каждым годом. По итогам 2023 года, которые подвели в январе, платежеспособность тюменцев за услуги водоснабжения и водоотведения составила 99,9%. В начале 2023 года собираемость платежей была на уровне 99,5%. Работа с неплательщиками ведется, в том числе и через суд.
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