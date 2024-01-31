Жители Тюмени накопили долгов за воду на сотни миллионов рублей

Тюменцы задолжали 568 миллионов рублей за водоснабжение

01 февраля 2024 в 13:23 Размер текста - 17 +

Работа с должниками ведется, в том числе и через суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Долги тюменцев за услуги водоотведения и водоснабжения в 2023 году составили 568 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Росводоканал Тюмень» «В Тюмени на 31 декабря 2023 года сумма просроченной задолженности составила 568 миллионов рублей. Долги свыше 10-ти тысяч рублей имели 12 тысяч горожан», — уточняется в пресс-релизе ведомства. Также отмечается, что платежная дисциплина тюменцев растет с каждым годом. По итогам 2023 года, которые подвели в январе, платежеспособность тюменцев за услуги водоснабжения и водоотведения составила 99,9%. В начале 2023 года собираемость платежей была на уровне 99,5%. Работа с неплательщиками ведется, в том числе и через суд.

Долги тюменцев за услуги водоотведения и водоснабжения в 2023 году составили 568 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Росводоканал Тюмень» «В Тюмени на 31 декабря 2023 года сумма просроченной задолженности составила 568 миллионов рублей. Долги свыше 10-ти тысяч рублей имели 12 тысяч горожан», — уточняется в пресс-релизе ведомства. Также отмечается, что платежная дисциплина тюменцев растет с каждым годом. По итогам 2023 года, которые подвели в январе, платежеспособность тюменцев за услуги водоснабжения и водоотведения составила 99,9%. В начале 2023 года собираемость платежей была на уровне 99,5%. Работа с неплательщиками ведется, в том числе и через суд.