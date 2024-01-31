31 января 2024

Жители Тюмени накопили долгов за воду на сотни миллионов рублей

Тюменцы задолжали 568 миллионов рублей за водоснабжение
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа с должниками ведется, в том числе и через суд Фото:

Долги тюменцев за услуги водоотведения и водоснабжения в 2023 году составили 568 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Росводоканал Тюмень»

«В Тюмени на 31 декабря 2023 года сумма просроченной задолженности составила 568 миллионов рублей. Долги свыше 10-ти тысяч рублей имели 12 тысяч горожан», — уточняется в пресс-релизе ведомства.

Также отмечается, что платежная дисциплина тюменцев растет с каждым годом. По итогам 2023 года, которые подвели в январе, платежеспособность тюменцев за услуги водоснабжения и водоотведения составила 99,9%. В начале 2023 года собираемость платежей была на уровне 99,5%. Работа с неплательщиками ведется, в том числе и через суд.

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Долги тюменцев за услуги водоотведения и водоснабжения в 2023 году составили 568 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Росводоканал Тюмень» «В Тюмени на 31 декабря 2023 года сумма просроченной задолженности составила 568 миллионов рублей. Долги свыше 10-ти тысяч рублей имели 12 тысяч горожан», — уточняется в пресс-релизе ведомства. Также отмечается, что платежная дисциплина тюменцев растет с каждым годом. По итогам 2023 года, которые подвели в январе, платежеспособность тюменцев за услуги водоснабжения и водоотведения составила 99,9%. В начале 2023 года собираемость платежей была на уровне 99,5%. Работа с неплательщиками ведется, в том числе и через суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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