Раскрыты обстоятельства падения башенного крана в Тюменской области

Башенный кран рухнул на одной из стройплощадок Тобольска
Башенный кран на строительной площадке ЖК «Ритм» Тобольска (Тюменская область) рухнул при проведении монтажных работ. Об этом URA.RU рассказала руководитель ОМиР Инна Феоктистова.
«При монтаже крана на строительной площадке ЖК „Ритм“ произошла авария. Монтаж крана производили с соблюдением норм техники безопасности и под надзором технического персонала. Пострадавших нет», — сообщила Феоктистова агентству.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что на стройплощадке в Тобольске рухнул башенный кран. Инцидент произошел на объекте компании «Улей Девелопмент».
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