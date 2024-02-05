Раскрыты обстоятельства падения башенного крана в Тюменской области

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Повседневная жизнь. Пермь, подъемный кран, стройка, новостройка
Башенный кран рухнул на одной из стройплощадок Тобольска Фото:

Башенный кран на строительной площадке ЖК «Ритм» Тобольска (Тюменская область) рухнул при проведении монтажных работ. Об этом URA.RU рассказала руководитель ОМиР Инна Феоктистова.

«При монтаже крана на строительной площадке ЖК „Ритм“ произошла авария. Монтаж крана производили с соблюдением норм техники безопасности и под надзором технического персонала. Пострадавших нет», — сообщила Феоктистова агентству.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что на стройплощадке в Тобольске рухнул башенный кран. Инцидент произошел на объекте компании «Улей Девелопмент».

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Башенный кран на строительной площадке ЖК «Ритм» Тобольска (Тюменская область) рухнул при проведении монтажных работ. Об этом URA.RU рассказала руководитель ОМиР Инна Феоктистова. «При монтаже крана на строительной площадке ЖК „Ритм“ произошла авария. Монтаж крана производили с соблюдением норм техники безопасности и под надзором технического персонала. Пострадавших нет», — сообщила Феоктистова агентству. Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что на стройплощадке в Тобольске рухнул башенный кран. Инцидент произошел на объекте компании «Улей Девелопмент».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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