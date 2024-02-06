Тюменский детсад заплатит 3 млн рублей семье девочки, погибшей во время прогулки

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В мае 2023 года в игровом домике детского сада нашли тело трехлетней девочки Фото:

В Тобольске (Тюменская область) детский сад, где погибла девочка во время прогулки, заплатит семье ребенка три миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Тобольский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску родителей девочки, погибшей в детском саду, о взыскании компенсации морального вреда. <…> Суд удовлетворил требования истцов частично и взыскал компенсации морального вреда в пользу родителей на общую сумму 3 млн рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В мае 2023 года в игровом домике детского сада нашли тело трехлетней девочки. По факту гибели ребенка возбудили уголовное дело. По версии следствия, девочка повисла на металлической перекладине домика-беседки и умерла от механической асфиксии. Воспитателя, который не усмотрел за ребенком, к приговорили к ограничению свободы сроком на год.

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В Тобольске (Тюменская область) детский сад, где погибла девочка во время прогулки, заплатит семье ребенка три миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Тобольский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску родителей девочки, погибшей в детском саду, о взыскании компенсации морального вреда. <…> Суд удовлетворил требования истцов частично и взыскал компенсации морального вреда в пользу родителей на общую сумму 3 млн рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. В мае 2023 года в игровом домике детского сада нашли тело трехлетней девочки. По факту гибели ребенка возбудили уголовное дело. По версии следствия, девочка повисла на металлической перекладине домика-беседки и умерла от механической асфиксии. Воспитателя, который не усмотрел за ребенком, к приговорили к ограничению свободы сроком на год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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