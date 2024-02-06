Тюменский детсад заплатит 3 млн рублей семье девочки, погибшей во время прогулки

06 февраля 2024 в 18:01 Размер текста - 17 +

В мае 2023 года в игровом домике детского сада нашли тело трехлетней девочки Фото: Алексей Гущин © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) детский сад, где погибла девочка во время прогулки, заплатит семье ребенка три миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Тобольский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску родителей девочки, погибшей в детском саду, о взыскании компенсации морального вреда. <…> Суд удовлетворил требования истцов частично и взыскал компенсации морального вреда в пользу родителей на общую сумму 3 млн рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. В мае 2023 года в игровом домике детского сада нашли тело трехлетней девочки. По факту гибели ребенка возбудили уголовное дело. По версии следствия, девочка повисла на металлической перекладине домика-беседки и умерла от механической асфиксии. Воспитателя, который не усмотрел за ребенком, к приговорили к ограничению свободы сроком на год.

В Тобольске (Тюменская область) детский сад, где погибла девочка во время прогулки, заплатит семье ребенка три миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Тобольский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску родителей девочки, погибшей в детском саду, о взыскании компенсации морального вреда. <…> Суд удовлетворил требования истцов частично и взыскал компенсации морального вреда в пользу родителей на общую сумму 3 млн рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. В мае 2023 года в игровом домике детского сада нашли тело трехлетней девочки. По факту гибели ребенка возбудили уголовное дело. По версии следствия, девочка повисла на металлической перекладине домика-беседки и умерла от механической асфиксии. Воспитателя, который не усмотрел за ребенком, к приговорили к ограничению свободы сроком на год.