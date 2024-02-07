Челябинский застройщик в центре Магнитогорска построит жилой дом с магазинами

Многоквартирный жилой дом с магазинами планируется возвести недалеко от театра оперы и балета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский застройщик ООО «Алые паруса» построит многоквартирный жилой дом со встроенными коммерческими помещениями в Магнитогорске. Дом планируется возвести недалеко от театра оперы и балета. Проект здания одобрен экспертной организацией ООО «Пируэт», сообщается на сайте госэкспертизы.

«Объект капитального строительства — многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями под коммерческую деятельность на первом этаже, расположенного по адресу: Челябинская область, город Магнитогорск, улица Уральская, дом 58, корпус 1. Застройщик — ООО „Алые паруса“ Челябинская область, Челябинск», — сообщается на сайте.

Как сообщили в компании застройщика, изначально на участке планировалось возвести многоквартирный высотный жилой дом, но впоследствии архитекторы не согласились с проектом, и его пришлось изменить.

На данный момент планируется построить пятиэтажный жилой дом на два подъезда. При этом первый этаж будет отведен под коммерческие помещения. Возводить здание начнут уже этой весной. Построить многоквартирный дом планируется к 2027 году.

Согласно сервису СБИС, компания ООО «Алые паруса» принадлежит Игорю Петрашко. На фирму зарегистрировано более 40 видов деятельности, среди которых строительство жилых и нежилых зданий, водных сооружений и автомобильных дорог. С лета 2013 года управляет фирмой Владимир Лопарев. Фирма имеет высокую платежеспособность. Выручка компании на данный момент составляет около 378 млн рублей.