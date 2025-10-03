Преподаватель музыки из Челябинска спела в ток-шоу Андрея Малахова

Учитель музыки гимназии №1 Екатерина Тишкова приняла участие в Форуме классных руководителей, проходившем в Москве. В рамках мероприятия она выступила в шоу Андрея Малахова и исполнила сольно «Весеннее танго», а также совместно с другими участниками форума спела композицию «Как здорово».
«Мне посчастливилось быть участником ток-шоу Андрея Малахова „От всей души“ в первый день Форума классных руководителей. Волнение не отпускало до самого вечера, даже после того, как все прошло. А пронеслось все на одном дыхании», — рассказала преподаватель на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Педагог отметила, что во время мероприятия звучали отличные песни, царила дружелюбная атмосфера, среди присутствующих она узнала знакомые лица и слышала, как публика подпевала ей. Екатерина Тишкова также поделилась эмоциями от встречи с музыкантом Тимуром Ведерниковым, телеведущим Андреем Малаховым, актером Дмитрием Харатьяном, группой «Садко» с солистом Александром Бардиным.
Творческая встреча, участницей которой стала исполнительница из Челябинска, запланирована к показу в рамках ток-шоу «Песни от всей души». Ожидается, что выпуск выйдет в эфир 5 октября и будет приурочен к празднованию Дня учителя.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!