03 октября 2025

Челябинцы признались, сколько потратят на подарки ко Дню учителя

SuperJob: На подарки ко Дню учителя челябинцы потратят три тысячи рублей
Самым популярным презентом для педагога среди челябинцев остаются цветы
Самым популярным презентом для педагога среди челябинцев остаются цветы

Жители Челябинска в 2025 году рассчитывают потратить на подарки ко Дню учителя в среднем три тысячи рублей. Это на 100 рублей больше, чем годом ранее, и на 600 рублей больше, чем в 2023 году. Такие данные опубликованы в исследовании сервиса SuperJob.

«В Челябинске средние расходы на поздравление классного руководителя в этом году составят 3000 руб. Рост суммы совпадает с российской тенденцией — по стране средний бюджет одного класса на поздравление классного руководителя вырос на 5% за год и составляет 4,1 тысячи рублей», — уточняется в исследовании.

В качестве презента цветы выбирают 62% опрошенных. Часто к букетам добавляют подарочные сертификаты (22%) или сладкие корзины (14%). Реже дарят конверты с деньгами (5%) и канцтовары (3%). Среди необычных вариантов подарков встречаются косметика и парфюмерия, билеты в театр, книги, а также техника или электроника для нужд класса.

Общее отношение россиян ко Дню учителя остается положительным: праздник любят 25% опрошенных, еще 30% он просто нравится. Нейтральную позицию заняли 44% респондентов, отрицательно относятся лишь 2% участников опроса.

Ранее сайт SuperJob выяснил, что на серую заплату в Челябинске согласны только 29% жителей. Причем на нелегальные условия оплаты труда мужчины соглашаются чаще женщин. 

