В Челябинске отремонтировали открытый люк на тротуаре, ведущем к школе

Открытый колодец на тротуаре возле дома №4 по улице Дальневосточной в Челябинске, ведущем к школе, был отремонтирован 3 октября. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации Челябинска. Ранее на него пожаловались местные жители.
«Колодец отремонтирован силами МКУ „Эвис“ 3 октября. Это сети ливневой канализации», — сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Ранее в социальной сети «ВКонтакте» жители сообщили об опасном колодце, расположенном на тротуаре, ведущем к школе на Дальневосточной, 2. По их словам, этот путь — единственный для учеников, и существовала высокая вероятность несчастного случая.
