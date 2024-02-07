Пешеходную зону в Тобольске обустроят по иркутским лекалам

В Тобольске обсуждают концепцию обновления улицы Мира

08 февраля 2024 в 13:11 Размер текста - 17 +

Глава Тобольска Максим Афанасьев считает реконструкцию улицы Мира приоритетной задачей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тобольске обсуждают концепции реконструкции улицы Мира в районе Александровского сада. Об этом в telegram-канале рассказал глава города Максим Афанасьев. «Наша с вами общая цель — вернуть жизнь на улицу Мира. Поэтому ищем все идеи и подходы, которые помогут нам сделать это быстро и эффективно. С большим удовольствием с коллегами сегодня провели обмен опытом с экспертами, теоретиками и практиками», — сообщил Афанасьев. Он пояснил, что приглашенные эксперты имеют опыт возрождения древних пешеходных улиц — они участвовали в разработке концепции общественного пространства в Иркутске. «Обсудили работу с инвесторами. Их, как оказалось, везде трудно убедить и заставить поверить в успех проекта. Думаю, это и будет нашей глобальной задачей на ближайшее время», — добавил Афанасьев. Известно, что улица Мира примыкает к Александровскому саду и в настоящий момент является пешеходной зоной с множеством объектов культурного наследия. Ранее URA.RU рассказало, что Афанасьев пообещал тоболякам как можно быстрее решить вопрос центрального водоснабжения старых районов города. Особое внимание уделяется микрорайону «Иртышский».

В Тобольске обсуждают концепции реконструкции улицы Мира в районе Александровского сада. Об этом в telegram-канале рассказал глава города Максим Афанасьев. «Наша с вами общая цель — вернуть жизнь на улицу Мира. Поэтому ищем все идеи и подходы, которые помогут нам сделать это быстро и эффективно. С большим удовольствием с коллегами сегодня провели обмен опытом с экспертами, теоретиками и практиками», — сообщил Афанасьев. Он пояснил, что приглашенные эксперты имеют опыт возрождения древних пешеходных улиц — они участвовали в разработке концепции общественного пространства в Иркутске. «Обсудили работу с инвесторами. Их, как оказалось, везде трудно убедить и заставить поверить в успех проекта. Думаю, это и будет нашей глобальной задачей на ближайшее время», — добавил Афанасьев. Известно, что улица Мира примыкает к Александровскому саду и в настоящий момент является пешеходной зоной с множеством объектов культурного наследия. Ранее URA.RU рассказало, что Афанасьев пообещал тоболякам как можно быстрее решить вопрос центрального водоснабжения старых районов города. Особое внимание уделяется микрорайону «Иртышский».