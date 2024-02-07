07 февраля 2024

Пешеходную зону в Тобольске обустроят по иркутским лекалам

В Тобольске обсуждают концепцию обновления улицы Мира
© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия на СИБУР. Тобольск, афанасьев максим, мэр тобольска
Глава Тобольска Максим Афанасьев считает реконструкцию улицы Мира приоритетной задачей Фото:

В Тобольске обсуждают концепции реконструкции улицы Мира в районе Александровского сада. Об этом в telegram-канале рассказал глава города Максим Афанасьев.

«Наша с вами общая цель — вернуть жизнь на улицу Мира. Поэтому ищем все идеи и подходы, которые помогут нам сделать это быстро и эффективно. С большим удовольствием с коллегами сегодня провели обмен опытом с экспертами, теоретиками и практиками», — сообщил Афанасьев.

Он пояснил, что приглашенные эксперты имеют опыт возрождения древних пешеходных улиц — они участвовали в разработке концепции общественного пространства в Иркутске. «Обсудили работу с инвесторами. Их, как оказалось, везде трудно убедить и заставить поверить в успех проекта. Думаю, это и будет нашей глобальной задачей на ближайшее время», — добавил Афанасьев.

Известно, что улица Мира примыкает к Александровскому саду и в настоящий момент является пешеходной зоной с множеством объектов культурного наследия. Ранее URA.RU рассказало, что Афанасьев пообещал тоболякам как можно быстрее решить вопрос центрального водоснабжения старых районов города. Особое внимание уделяется микрорайону «Иртышский».

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В Тобольске обсуждают концепции реконструкции улицы Мира в районе Александровского сада. Об этом в telegram-канале рассказал глава города Максим Афанасьев. «Наша с вами общая цель — вернуть жизнь на улицу Мира. Поэтому ищем все идеи и подходы, которые помогут нам сделать это быстро и эффективно. С большим удовольствием с коллегами сегодня провели обмен опытом с экспертами, теоретиками и практиками», — сообщил Афанасьев. Он пояснил, что приглашенные эксперты имеют опыт возрождения древних пешеходных улиц — они участвовали в разработке концепции общественного пространства в Иркутске. «Обсудили работу с инвесторами. Их, как оказалось, везде трудно убедить и заставить поверить в успех проекта. Думаю, это и будет нашей глобальной задачей на ближайшее время», — добавил Афанасьев. Известно, что улица Мира примыкает к Александровскому саду и в настоящий момент является пешеходной зоной с множеством объектов культурного наследия. Ранее URA.RU рассказало, что Афанасьев пообещал тоболякам как можно быстрее решить вопрос центрального водоснабжения старых районов города. Особое внимание уделяется микрорайону «Иртышский».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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