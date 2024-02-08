Памфилова: представители Надеждина не пришли на проверку подписных листов

Представители Надеждина не пришли на проверку подписных листов, заявила Элла Памфилова
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
На проверку подписных листов не пришли представители кандидата в президенты РФ Бориса Надеждина. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
«На проверке подписных листов в поддержку выдвижения на выборы президента РФ представителей Надеждина не было», — сказала зампредседателя в ходе заседания ЦИК. Трансляция велась на официальном сайте комиссии.
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