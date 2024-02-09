09 февраля 2024

На трассе в ЯНАО произошло смертельное ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, дпс зима, гибдд, дпс
ДТП произошло днем 10 февраля Фото:

В Тазовском районе ЯНАО днем 10 февраля на 208-м километре трассы Тазовский — Коротчаево произошло столкновение двух большегрузов. В результате ДТП один из водителей погиб.

«ДТП на 208-м км автодороги Тазовский — Коротчаево. Сегодня около часа дня произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием 2-х грузовых автомобилей. В результате ДТП один водитель погиб», — сообщается на официальной странице СМИ Тазовского района в соцсети «ВКонтакте».

Второй водитель с травмами доставлен в больницу. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства ДТП. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать происшествие. Ответ ожидается.

На трассе между Тазовским и Коротчаево столкнулись два большегруза
На трассе между Тазовским и Коротчаево столкнулись два большегруза
Один из водителей погиб в ДТП
Один из водителей погиб в ДТП

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В Тазовском районе ЯНАО днем 10 февраля на 208-м километре трассы Тазовский — Коротчаево произошло столкновение двух большегрузов. В результате ДТП один из водителей погиб. «ДТП на 208-м км автодороги Тазовский — Коротчаево. Сегодня около часа дня произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием 2-х грузовых автомобилей. В результате ДТП один водитель погиб», — сообщается на официальной странице СМИ Тазовского района в соцсети «ВКонтакте». Второй водитель с травмами доставлен в больницу. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства ДТП. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать происшествие. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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