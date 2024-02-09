ДТП произошло днем 10 февраля Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Тазовском районе ЯНАО днем 10 февраля на 208-м километре трассы Тазовский — Коротчаево произошло столкновение двух большегрузов. В результате ДТП один из водителей погиб.

«ДТП на 208-м км автодороги Тазовский — Коротчаево. Сегодня около часа дня произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием 2-х грузовых автомобилей. В результате ДТП один водитель погиб», — сообщается на официальной странице СМИ Тазовского района в соцсети «ВКонтакте».

Второй водитель с травмами доставлен в больницу. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства ДТП. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать происшествие. Ответ ожидается.

На трассе между Тазовским и Коротчаево столкнулись два большегруза СМИ Тазовского района в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-160019327_8896