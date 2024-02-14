В Пермском крае на трассе из-за аварии образовалась 9-километровая пробка. Фото

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В ДТП попал грузовой трейлер Фото:

В Пермском крае на трассе Нытва — Краснокамск в аварию попал грузовой трейлер. Из-за ДТП образовалась пробка длиной 9,5 километров.

«ДТП на дороге Нытва — Краснокамск, возле отворота на Майский. Проезд очень затруднен. Пробка копится», — сказано в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». URA.RU направило запрос в ГИБДД Пермского края. Ответ на него ожидается.

Судя по данным сервиса «Яндекс Карты» пробка растянулась на 9,5 километров. Также на этом участке проходят ремонтные работы, что тоже осложняет движение. Сервис предлагает объехать участок через Краснокамск. Это позволит сократить в пути 17 минут.

Трейлер перевозил седельный тягач
Трейлер перевозил седельный тягач
«Яндекс» предлагает объезжать пробку через Краснокамск
«Яндекс» предлагает объезжать пробку через Краснокамск

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В Пермском крае на трассе Нытва — Краснокамск в аварию попал грузовой трейлер. Из-за ДТП образовалась пробка длиной 9,5 километров. «ДТП на дороге Нытва — Краснокамск, возле отворота на Майский. Проезд очень затруднен. Пробка копится», — сказано в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». URA.RU направило запрос в ГИБДД Пермского края. Ответ на него ожидается. Судя по данным сервиса «Яндекс Карты» пробка растянулась на 9,5 километров. Также на этом участке проходят ремонтные работы, что тоже осложняет движение. Сервис предлагает объехать участок через Краснокамск. Это позволит сократить в пути 17 минут.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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