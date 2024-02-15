В Тюменской области по поручению губернатора отремонтируют две старейшие школы

Ремонт завершится в школах к началу учебного 2025 года
Губернатор Тюменской области Александр Моор к 2025 году пообещал полностью отремонтировать сразу два учебных объекта. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.
«Подписал распоряжение о выделении денег на капитальный ремонт школы-интерната в Ишиме. Здание построено еще в 1966 году и нуждается в реновации», — сообщил Моор. Также в это распоряжение включили положение об обновлении здания и благоустройства территории школы №22 в Тюмени. Это учреждение было простроено в 1986 году.
Оба здания планируют открыть уже к новому учебному 2025 году. Оба проекта реализуются на средства областного и федерального бюджетов.
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