15 февраля 2024

В Тюменской области по поручению губернатора отремонтируют две старейшие школы

В Тюменской области отремонтируют интернат в Ишиме и школу в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт завершится в школах к началу учебного 2025 года Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор к 2025 году пообещал полностью отремонтировать сразу два учебных объекта. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«Подписал распоряжение о выделении денег на капитальный ремонт школы-интерната в Ишиме. Здание построено еще в 1966 году и нуждается в реновации», — сообщил Моор. Также в это распоряжение включили положение об обновлении здания и благоустройства территории школы №22 в Тюмени. Это учреждение было простроено в 1986 году.

Оба здания планируют открыть уже к новому учебному 2025 году. Оба проекта реализуются на средства областного и федерального бюджетов.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор к 2025 году пообещал полностью отремонтировать сразу два учебных объекта. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Подписал распоряжение о выделении денег на капитальный ремонт школы-интерната в Ишиме. Здание построено еще в 1966 году и нуждается в реновации», — сообщил Моор. Также в это распоряжение включили положение об обновлении здания и благоустройства территории школы №22 в Тюмени. Это учреждение было простроено в 1986 году. Оба здания планируют открыть уже к новому учебному 2025 году. Оба проекта реализуются на средства областного и федерального бюджетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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