В Тюменской области по поручению губернатора отремонтируют две старейшие школы

В Тюменской области отремонтируют интернат в Ишиме и школу в Тюмени

16 февраля 2024 в 10:15 Размер текста - 17 +

Ремонт завершится в школах к началу учебного 2025 года Фото: Екатерина Христозова © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор к 2025 году пообещал полностью отремонтировать сразу два учебных объекта. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Подписал распоряжение о выделении денег на капитальный ремонт школы-интерната в Ишиме. Здание построено еще в 1966 году и нуждается в реновации», — сообщил Моор. Также в это распоряжение включили положение об обновлении здания и благоустройства территории школы №22 в Тюмени. Это учреждение было простроено в 1986 году. Оба здания планируют открыть уже к новому учебному 2025 году. Оба проекта реализуются на средства областного и федерального бюджетов.

Губернатор Тюменской области Александр Моор к 2025 году пообещал полностью отремонтировать сразу два учебных объекта. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Подписал распоряжение о выделении денег на капитальный ремонт школы-интерната в Ишиме. Здание построено еще в 1966 году и нуждается в реновации», — сообщил Моор. Также в это распоряжение включили положение об обновлении здания и благоустройства территории школы №22 в Тюмени. Это учреждение было простроено в 1986 году. Оба здания планируют открыть уже к новому учебному 2025 году. Оба проекта реализуются на средства областного и федерального бюджетов.