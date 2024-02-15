В Тюмени подешевели яйца

За последний месяц, по данным Тюменьстата, стоимость яиц сократилась на 4,5%
новость из сюжетаВ России взлетели цены на куриные яйца
В Тюмени за месяц подешевели куриные яйца. Согласно данным Тюменьстата, их стоимость уменьшилась на 4,5 процента.
«На конец января 2024 года относительно декабря предыдущего года отмечено снижение цен на яйца куриные на 4,5%», — такие данные предоставил Тюменьстат. Рост цен на мясо птицы при этом увеличился, но не превысил 1%.
Ранее в Тюмени был зафиксирован рост стоимости куриных яиц. Средняя цена по городу десятка яиц составляет 133 рубля.
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