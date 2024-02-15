15 февраля 2024

В Тюмени подешевели яйца

© Служба новостей «URA.RU»
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Яица. Тюмень, яйца, яйцо куриное, яица
За последний месяц, по данным Тюменьстата, стоимость яиц сократилась на 4,5% Фото:
новость из сюжета
В России взлетели цены на куриные яйца

В Тюмени за месяц подешевели куриные яйца. Согласно данным Тюменьстата, их стоимость уменьшилась на 4,5 процента.

«На конец января 2024 года относительно декабря предыдущего года отмечено снижение цен на яйца куриные на 4,5%», — такие данные предоставил Тюменьстат. Рост цен на мясо птицы при этом увеличился, но не превысил 1%.

Ранее в Тюмени был зафиксирован рост стоимости куриных яиц. Средняя цена по городу десятка яиц составляет 133 рубля.

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В Тюмени за месяц подешевели куриные яйца. Согласно данным Тюменьстата, их стоимость уменьшилась на 4,5 процента. «На конец января 2024 года относительно декабря предыдущего года отмечено снижение цен на яйца куриные на 4,5%», — такие данные предоставил Тюменьстат. Рост цен на мясо птицы при этом увеличился, но не превысил 1%. Ранее в Тюмени был зафиксирован рост стоимости куриных яиц. Средняя цена по городу десятка яиц составляет 133 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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