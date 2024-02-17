В Воронеже упавший беспилотник ВСУ повредил крышу дома

Обломки беспилотника ВСУ повредили крышу частного дома в Воронеже. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«Остатками БПЛА повреждена крыша частного дома на Туркменском проезде в Воронеже. Пострадавших нет», — сообщил Гусев в
Ранее губернатор региона сообщил о сорванной атаке беспилотников в Воронежской области. По его данным, на подлете к Воронежу были сбиты три БПЛА самолетного типа, запущенные с территории Украины.
Также о попытках атаки дронов утром 17 февраля сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, были сбиты пять беспилотников над Погарским, Клинцовским и Брянским районами. Еще семь беспилотников были уничтожены в Калужской области, в Людиновском и Козельском районах, сообщил губернатор Владислав Шапша. В Белгородской области, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, дежурные средства ПВО сбили два БПЛА в районе села Вислая Дубрава. Жертв и разрушений нет.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.