В Воронеже упавший беспилотник ВСУ повредил крышу дома

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Все вражеские беспилотники были сбиты средствами ПВО России Фото:
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Обломки беспилотника ВСУ повредили крышу частного дома в Воронеже. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Остатками БПЛА повреждена крыша частного дома на Туркменском проезде в Воронеже. Пострадавших нет», — сообщил Гусев в своем telegram-канале. Он пообещал помочь хозяевам дома с ремонтом.

Ранее губернатор региона сообщил о сорванной атаке беспилотников в Воронежской области. По его данным, на подлете к Воронежу были сбиты три БПЛА самолетного типа, запущенные с территории Украины.

Также о попытках атаки дронов утром 17 февраля сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, были сбиты пять беспилотников над Погарским, Клинцовским и Брянским районами. Еще семь беспилотников были уничтожены в Калужской области, в Людиновском и Козельском районах, сообщил губернатор Владислав Шапша. В Белгородской области, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, дежурные средства ПВО сбили два БПЛА в районе села Вислая Дубрава. Жертв и разрушений нет.

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Обломки беспилотника ВСУ повредили крышу частного дома в Воронеже. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. «Остатками БПЛА повреждена крыша частного дома на Туркменском проезде в Воронеже. Пострадавших нет», — сообщил Гусев в своем telegram-канале. Он пообещал помочь хозяевам дома с ремонтом. Ранее губернатор региона сообщил о сорванной атаке беспилотников в Воронежской области. По его данным, на подлете к Воронежу были сбиты три БПЛА самолетного типа, запущенные с территории Украины. Также о попытках атаки дронов утром 17 февраля сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, были сбиты пять беспилотников над Погарским, Клинцовским и Брянским районами. Еще семь беспилотников были уничтожены в Калужской области, в Людиновском и Козельском районах, сообщил губернатор Владислав Шапша. В Белгородской области, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, дежурные средства ПВО сбили два БПЛА в районе села Вислая Дубрава. Жертв и разрушений нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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