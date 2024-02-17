В Воронеже упавший беспилотник ВСУ повредил крышу дома

17 февраля 2024 в 09:51 Размер текста - 17 +

Все вражеские беспилотники были сбиты средствами ПВО России Фото: 354th Mobile Public Affairs Detachment / Pfc. Justin Snyder новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обломки беспилотника ВСУ повредили крышу частного дома в Воронеже. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. «Остатками БПЛА повреждена крыша частного дома на Туркменском проезде в Воронеже. Пострадавших нет», — сообщил Гусев в своем telegram-канале . Он пообещал помочь хозяевам дома с ремонтом. Ранее губернатор региона сообщил о сорванной атаке беспилотников в Воронежской области. По его данным, на подлете к Воронежу были сбиты три БПЛА самолетного типа, запущенные с территории Украины. Также о попытках атаки дронов утром 17 февраля сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, были сбиты пять беспилотников над Погарским, Клинцовским и Брянским районами. Еще семь беспилотников были уничтожены в Калужской области, в Людиновском и Козельском районах, сообщил губернатор Владислав Шапша. В Белгородской области, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, дежурные средства ПВО сбили два БПЛА в районе села Вислая Дубрава. Жертв и разрушений нет.

Обломки беспилотника ВСУ повредили крышу частного дома в Воронеже. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. «Остатками БПЛА повреждена крыша частного дома на Туркменском проезде в Воронеже. Пострадавших нет», — сообщил Гусев в своем telegram-канале. Он пообещал помочь хозяевам дома с ремонтом. Ранее губернатор региона сообщил о сорванной атаке беспилотников в Воронежской области. По его данным, на подлете к Воронежу были сбиты три БПЛА самолетного типа, запущенные с территории Украины. Также о попытках атаки дронов утром 17 февраля сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, были сбиты пять беспилотников над Погарским, Клинцовским и Брянским районами. Еще семь беспилотников были уничтожены в Калужской области, в Людиновском и Козельском районах, сообщил губернатор Владислав Шапша. В Белгородской области, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, дежурные средства ПВО сбили два БПЛА в районе села Вислая Дубрава. Жертв и разрушений нет.