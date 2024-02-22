В Магнитогорске пропала девятилетняя девочка

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Школьники. Тюмень, подростки, дети, школьники
В Магнитогорске потерялась девятилетняя девочка Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) разыскивают девятилетнюю девочку. Об этом 22 февраля сообщил официальный паблик поискового отряда «Альфа-Спас» в соцсети «ВКонтакте».

«Варвара Васильева, 9 лет. 22 февраля 2024 года ушла с адреса улица Тевосяна, 27/3, и по настоящее время ее местонахождение неизвестно. Девочка нуждается в медицинской помощи», — сообщается в паблике.

Девочка ростом 130 сантиметров имеет длинные светлые волосы и карие глаза. Была одета в бежевую шапку с помпоном, бежевую куртку, темно-серые болоньевые штаны. С собой имела розово-голубой портфель с рисунком и красную сумку для обуви.

Обновлено в 17:27 по уральскому времени

Девочку нашли. «Найдена, жива», говорится в сообщении поискового отряда «Альфа Спас».

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В Магнитогорске (Челябинская область) разыскивают девятилетнюю девочку. Об этом 22 февраля сообщил официальный паблик поискового отряда «Альфа-Спас» в соцсети «ВКонтакте». «Варвара Васильева, 9 лет. 22 февраля 2024 года ушла с адреса улица Тевосяна, 27/3, и по настоящее время ее местонахождение неизвестно. Девочка нуждается в медицинской помощи», — сообщается в паблике. Девочка ростом 130 сантиметров имеет длинные светлые волосы и карие глаза. Была одета в бежевую шапку с помпоном, бежевую куртку, темно-серые болоньевые штаны. С собой имела розово-голубой портфель с рисунком и красную сумку для обуви. Обновлено в 17:27 по уральскому времени Девочку нашли. «Найдена, жива», говорится в сообщении поискового отряда «Альфа Спас».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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