В Магнитогорске пропала девятилетняя девочка

В Магнитогорске потерялась девятилетняя девочка Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) разыскивают девятилетнюю девочку. Об этом 22 февраля сообщил официальный паблик поискового отряда «Альфа-Спас» в соцсети «ВКонтакте».

«Варвара Васильева, 9 лет. 22 февраля 2024 года ушла с адреса улица Тевосяна, 27/3, и по настоящее время ее местонахождение неизвестно. Девочка нуждается в медицинской помощи», — сообщается в паблике.

Девочка ростом 130 сантиметров имеет длинные светлые волосы и карие глаза. Была одета в бежевую шапку с помпоном, бежевую куртку, темно-серые болоньевые штаны. С собой имела розово-голубой портфель с рисунком и красную сумку для обуви.

Обновлено в 17:27 по уральскому времени

Девочку нашли. «Найдена, жива», говорится в сообщении поискового отряда «Альфа Спас».