23 февраля 2024
22 февраля 2024

Тюменцы обнаружили во дворе разбитые авто после взрыва. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, разбитое стекло, авария, дверца автомобиля, автокража
Жители Тюмени обнаружили после хлопка разбитые автомобили Фото:

В Тюмени вечером 23 февраля жители нескольких домов района Лесобазы услышали звук, похожий на взрыв, а в окнах увидели яркую вспышку. В соцсети очевидцы поделились фото автомобилей, которые утром жители района обнаружили во дворе разбитыми.

«На Лесобазе опять что-то непонятное происходит. Жители домов по улицам Домостроителей, Вересковая, Стартовая и Западносибирская услышали звук взрыва. Яркая вспышка, хлопок и разбитые авто», — сообщается в telegram-канале «Новости Тюмени и области». На утро в соцсетях разместили фото разбитых авто, предположительно, из того же двора, где слышали взрыв.

После происшествия во дворе был замечен автомобиль сотрудников полиции. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не поступил.

Фото автомобилей во дворе Тюмени после ночного хлопка
Фото автомобилей во дворе Тюмени после ночного хлопка

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В Тюмени вечером 23 февраля жители нескольких домов района Лесобазы услышали звук, похожий на взрыв, а в окнах увидели яркую вспышку. В соцсети очевидцы поделились фото автомобилей, которые утром жители района обнаружили во дворе разбитыми. «На Лесобазе опять что-то непонятное происходит. Жители домов по улицам Домостроителей, Вересковая, Стартовая и Западносибирская услышали звук взрыва. Яркая вспышка, хлопок и разбитые авто», — сообщается в telegram-канале «Новости Тюмени и области». На утро в соцсетях разместили фото разбитых авто, предположительно, из того же двора, где слышали взрыв. После происшествия во дворе был замечен автомобиль сотрудников полиции. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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