Управленец из Тюмени стал победителем конкурса «Лидеры России»

25 февраля 2024 в 23:38 Размер текста - 17 +

Итоги конкурса подведены 25 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Москве завершился пятый сезон всероссийского конкурса «Лидеры России». В число победителей вошел руководитель службы закупок для инвестпроектов компании «СИБУР» в Тюмени Антон Селезнев. Об этом сообщили в пресс-службе конкурса. «В число победителей пятого сезона конкурса „Лидеры России“ вошел управленец из Тюменской области. Им стал руководитель службы закупок для инвестиционных проектов ООО „СИБУР“ Селезнев Антон Игоревич», — сообщила пресс-служба конкурса. Результаты оценочных испытаний суперфинала юбилейного конкурса управленцев «Лидеры России» подведены 25 февраля. Победителями стали 102 управленца из 31 региона РФ и двух зарубежных стран — Бельгии и Сербии. Все суперфиналисты получат образовательный грант в размере 1 млн рублей на выбранную программу обучения в российских вузах, а также возможность встретиться с наставниками из числа ведущих управленцев страны. Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента РФ Владимира Путина. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.

В Москве завершился пятый сезон всероссийского конкурса «Лидеры России». В число победителей вошел руководитель службы закупок для инвестпроектов компании «СИБУР» в Тюмени Антон Селезнев. Об этом сообщили в пресс-службе конкурса. «В число победителей пятого сезона конкурса „Лидеры России“ вошел управленец из Тюменской области. Им стал руководитель службы закупок для инвестиционных проектов ООО „СИБУР“ Селезнев Антон Игоревич», — сообщила пресс-служба конкурса. Результаты оценочных испытаний суперфинала юбилейного конкурса управленцев «Лидеры России» подведены 25 февраля. Победителями стали 102 управленца из 31 региона РФ и двух зарубежных стран — Бельгии и Сербии. Все суперфиналисты получат образовательный грант в размере 1 млн рублей на выбранную программу обучения в российских вузах, а также возможность встретиться с наставниками из числа ведущих управленцев страны. Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента РФ Владимира Путина. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.