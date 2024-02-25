25 февраля 2024
24 февраля 2024

Тюменский военный погиб в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Вахта Памяти-2022. Челябинск, траур, гвоздики, цветы, похороны, рука
Прощание с бойцом состоялось 25 февраля Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В зоне спецоперации погиб военный из Тюменской области. Об этом сообщили в администрации Армизонского муниципального района. Прощание с бойцом состоялось 25 февраля.

«В зоне специальной военной операции 9 февраля 2024 года на Авдеевском направлении погиб наш земляк — Сергей Александрович Костиков. Сергей Александрович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг», — указано в сообщении администрации.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области состоялось прощание с Михаилом Малиновским, который погиб в зоне проведения спецоперации. Мужчина заключил контракт на прохождение военной службы в октябре 2023 года. В качестве кого служил погибший, не уточняется.

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В зоне спецоперации погиб военный из Тюменской области. Об этом сообщили в администрации Армизонского муниципального района. Прощание с бойцом состоялось 25 февраля. «В зоне специальной военной операции 9 февраля 2024 года на Авдеевском направлении погиб наш земляк — Сергей Александрович Костиков. Сергей Александрович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг», — указано в сообщении администрации. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области состоялось прощание с Михаилом Малиновским, который погиб в зоне проведения спецоперации. Мужчина заключил контракт на прохождение военной службы в октябре 2023 года. В качестве кого служил погибший, не уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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