Тюменский военный погиб в зоне СВО

26 февраля 2024 в 10:41 Размер текста - 17 +

Прощание с бойцом состоялось 25 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне спецоперации погиб военный из Тюменской области. Об этом сообщили в администрации Армизонского муниципального района. Прощание с бойцом состоялось 25 февраля. «В зоне специальной военной операции 9 февраля 2024 года на Авдеевском направлении погиб наш земляк — Сергей Александрович Костиков. Сергей Александрович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг», — указано в сообщении администрации. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области состоялось прощание с Михаилом Малиновским, который погиб в зоне проведения спецоперации. Мужчина заключил контракт на прохождение военной службы в октябре 2023 года. В качестве кого служил погибший, не уточняется.

В зоне спецоперации погиб военный из Тюменской области. Об этом сообщили в администрации Армизонского муниципального района. Прощание с бойцом состоялось 25 февраля. «В зоне специальной военной операции 9 февраля 2024 года на Авдеевском направлении погиб наш земляк — Сергей Александрович Костиков. Сергей Александрович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг», — указано в сообщении администрации. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области состоялось прощание с Михаилом Малиновским, который погиб в зоне проведения спецоперации. Мужчина заключил контракт на прохождение военной службы в октябре 2023 года. В качестве кого служил погибший, не уточняется.