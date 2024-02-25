Тюменский военный погиб в зоне СВО

В зоне спецоперации погиб военный из Тюменской области. Об этом сообщили в администрации Армизонского муниципального района. Прощание с бойцом состоялось 25 февраля.
«В зоне специальной военной операции 9 февраля 2024 года на Авдеевском направлении погиб наш земляк — Сергей Александрович Костиков. Сергей Александрович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг», — указано в сообщении администрации.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области состоялось прощание с Михаилом Малиновским, который погиб в зоне проведения спецоперации. Мужчина заключил контракт на прохождение военной службы в октябре 2023 года. В качестве кого служил погибший, не уточняется.
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