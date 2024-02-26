Главные заявления губернатора ХМАО на пресс-конференции

26 февраля 2024 в 23:16 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела пресс-конференцию в Ханты-Мансийске. На встрече с главой региона присутствовали 106 журналистов из местных, региональных и федеральных СМИ. За три часа Комарова ответила на 43 вопроса югорчан, отмечает корреспондент URA.RU. Главной миссией Югры, по словам губернатора, является обеспечение планеты энергоресурсами. На этом фоне региону доверяют важные проекты на федеральном уровне. «Верят, что мы справимся», — резюмировала Комарова. Губернатор уточнила, что в округе на одного безработного приходится шесть вакансий. Власти работают как с мигрантами, так и с соотечественниками за рубежом. «Почти 600 человек мы привлекли [в ХМАО] за счет внешнего источника», — подчеркнула она. Однако, губернатор заметила, что мигрантам запрещено работать учителями и таксистами на территории региона в целях безопасности местных жителей. На вопрос, смотрела ли глава округа сериал «Слово пацана», Комарова отшутилась. В Югре действует множество льгот для семей с детьми. Более 180 мам благодаря поддержке округа приняли решение рожать. С января по ноябрь 2023 года жителей ХМАО стало на 37 тысяч больше. На данный момент в регионе проживает более 1,750 млн человек. В округе за 10 лет в 2,5 раза выросло число многодетных семей. «С 17 тысяч до 43 тысяч», — прокомментировала Комарова. Югра регулярно вводит новые льготы для бойцов СВО. Власти ХМАО решили выплачивать военнослужащим компенсацию затрат на дорогу в 25 тысяч рублей. Самим военным при этом не нужно предоставлять дополнительные документы. Также правительство Югры готовит беспрецедентную поддержку ветеранов спецоперации — они войдут в кадровый резерв и станут студентами элитной школы политиков «Лидеры изменений Югры 4.0». Также окружные власти заявили о планах пролоббировать на федеральном уровне изменения в законодательстве, которые позволят бизнесу, работающему на нужды армии, получить статус социально ориентированного предприятия. Благодаря ему МСП смогут воспользоваться мерами поддержки — например, грантами. Также губернатор ХМАО сообщила, что округ готов на коммерческой основе предоставить в пользование инфраструктуру аэропортов компаниям, которые работают с беспилотными летательными аппаратами. Планируется привлечь для этого десять аэродромов. Югра остается инвестиционно привлекательным регионом. Так, появление филиала ПНИПУ — Пермского политеха в Когалыме — способствует решению задачи научно-технологического развития округа и оказывает непосредственное влияние на обеспечение устойчивости экономики региона и на ее движение вперед. Крупные нефтяные компании взаимодействуют с округом в рамках вертикальной интеграции и участвуют в софинансировании социальных проектов. Завершается внедрение технологий импортозамещения по добыче трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗ). Разработка велась на Пальяновском нефтяном месторождении. Снижение добычи нефти Комарова назвала регулируемым. «Мы добываем столько, сколько нужно на рынке. Это связано с участием в ОПЕК+ и с изменением логистики в передаче ресурсов для других партнеров», — пояснила Комарова. Губернатор ХМАО раскрыла перспективы включения двух районов округа — Березовского и Белоярского — в Арктическую зону. Оно должно обеспечить прилив инвестиций для развития этих территорий. В муниципалитетах планируется строительство новых дорог и внедрение льготной ипотеки. Для инвесторов созданы федеральные преференции, вводится специальный экономический режим. «В отношении особых режимов налогового и административного регулирования — это 0% по оплате налога на прибыль и субсидирование 75% страховых взносов. Также особый режим налогообложения в сфере добычи полезных ископаемых — всего половина процента», — уточнила Комарова. Глава региона назвала приблизительную стоимость моста через Обь, который свяжет Югру и Ямал. По предварительной оценке, возведение обойдется в 65 миллиардов рублей. Правительство ХМАО готовит предложение о совместной модели создания и реализации этого проекта с ЯНАО. Планируется включить в него не только мост, но и автодороги со стороны обоих регионов. Строительство еще одного мегаобъекта — второго моста через Обь в районе Сургута — идет с опережением из-за риска удорожания. В этом году будет подготовлено 43 километра трасс, которые к нему прилегают. Всего же на ремонт дорог округ планирует потратить в 2024 году более 9 миллиардов рублей. Комарова анонсировала новую реформу жилищно-коммунального комплекса. Консолидированные активы ЖКХ муниципалитетов перейдут под контроль округа. Подводя итоги пресс-конференции, глава региона призвала югорчан прийти на выборы президента России. Они пройдут 15, 16 и 17 марта.