Жен тюменских мобилизованных обучат самообороне и стрельбе

27 февраля 2024 в 10:10 Размер текста - 17 +

Жены тюменских мобилизованных научатся стрелять и драться Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Тюмени запустили новый проект «Наша опора» для жен мобилизованных. В рамках него девушки пройдут серию полезных мастер-классов, интенсивов, посетят культурные мероприятия разной направленности. В том числе пройдут курсы самообороны и стрельбы. Об этом URA.RU сообщили в «Молодой гвардии Единой России». «С 11 по 18 марта пройдет курс по самообороне, где девушки смогут отработать базовые приемы защиты и узнают, как вести себя в стрессовых ситуациях. 29 марта участницы испытают себя на меткость в тире и узнают работу стрелкового оружия», — сообщили в МГЕР. Помимо этого, девушек будут обучать дефиле, фотопозингу, кондитерскому делу.

В Тюмени запустили новый проект «Наша опора» для жен мобилизованных. В рамках него девушки пройдут серию полезных мастер-классов, интенсивов, посетят культурные мероприятия разной направленности. В том числе пройдут курсы самообороны и стрельбы. Об этом URA.RU сообщили в «Молодой гвардии Единой России». «С 11 по 18 марта пройдет курс по самообороне, где девушки смогут отработать базовые приемы защиты и узнают, как вести себя в стрессовых ситуациях. 29 марта участницы испытают себя на меткость в тире и узнают работу стрелкового оружия», — сообщили в МГЕР. Помимо этого, девушек будут обучать дефиле, фотопозингу, кондитерскому делу.