26 февраля 2024

Жен тюменских мобилизованных обучат самообороне и стрельбе

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит Михаила Бабича в Пермский кадетский корпус ПФО имени Героя России Ф. Кузьмина. Пермь, шлем, пистолет, оружие, защита, рукопашный бой, самооборона, щит и меч
Жены тюменских мобилизованных научатся стрелять и драться Фото:

В Тюмени запустили новый проект «Наша опора» для жен мобилизованных. В рамках него девушки пройдут серию полезных мастер-классов, интенсивов, посетят культурные мероприятия разной направленности. В том числе пройдут курсы самообороны и стрельбы. Об этом URA.RU сообщили в «Молодой гвардии Единой России».

«С 11 по 18 марта пройдет курс по самообороне, где девушки смогут отработать базовые приемы защиты и узнают, как вести себя в стрессовых ситуациях. 29 марта участницы испытают себя на меткость в тире и узнают работу стрелкового оружия», — сообщили в МГЕР. Помимо этого, девушек будут обучать дефиле, фотопозингу, кондитерскому делу.

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В Тюмени запустили новый проект «Наша опора» для жен мобилизованных. В рамках него девушки пройдут серию полезных мастер-классов, интенсивов, посетят культурные мероприятия разной направленности. В том числе пройдут курсы самообороны и стрельбы. Об этом URA.RU сообщили в «Молодой гвардии Единой России». «С 11 по 18 марта пройдет курс по самообороне, где девушки смогут отработать базовые приемы защиты и узнают, как вести себя в стрессовых ситуациях. 29 марта участницы испытают себя на меткость в тире и узнают работу стрелкового оружия», — сообщили в МГЕР. Помимо этого, девушек будут обучать дефиле, фотопозингу, кондитерскому делу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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