В Челябинской области ускорилась инфляция

Банк России: рост челябинских цен ускорился до 7,7%

В регионе рост цен ускорился Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области инфляция в январе ускорилась до 7,7%. Как рассказали в пресс-службе челябинского отделения Банка России, в декабре 2023 года показатель составлял 7,3% в годовом выражении.

«Годовая инфляция в регионе увеличилась до 7,7% в январе после 7,3% в декабре. В основном это связано с ростом затрат производителей продовольствия и действием эффекта низкой базы в сфере авиаперевозок», — рассказали банке России.

В области подорожали куриные яйца, свинина и колбаса. К росту привели возросшие издержки производителей. Другим фактором эксперты назвали эффект низкой базы для расчета. В январе 2023 года объемы выпуска мяса увеличивались, а издержки животноводов на корма падали. Также на расходах аграриев сказались морозы, которые привели к более высоким тратам на отопление при хранении овощей. В итоге огурцы и помидоры в январе стали дорожать быстрее, чем в декабре.

Также цены на авиабилеты вели себя иначе, чем год назад. Когда география полетов расширялась, и конкуренция росла, перевозчики вынуждены были сдерживать цены. Теперь такого нет.

Сдерживающим фактором для цен выступили цены на автомобили. В январе они дорожали не так быстро, как месяцем ранее. Одной из причин стало расширение ассортимента автодилеров. Другим фактором стало снижение спроса на подержанные иномарки.

Аналитики Банка России спрогнозировали, что по итогам года показатель инфляции составит 4—4,5%. В дальнейшем рост цен не будет превышать 4%.