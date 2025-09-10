Генконсул КНР Ло Шисюн попробовал челябинские круассаны и кофе с растительным молоком, которые экспортируются в Китай. Как сообщили в пресс-службе областного минсельхоза, взаимная торговля двух стран растет. Взамен региональные производители покупают технику.
«Для китайских гостей в Челябинске провели презентацию продуктов под брендом „Здоровое меню“. Область занимает в УрФО первое место по объемам производства сельхозпродукции и поставкам агроэкспорта, посевным площадям», — уточнили в минсельхозе.
Основой аграрного экспорта в Китай являются поставки злаковых культур вроде гороха, ячменя, масличный лен и продукты переработки с высокой добавленной стоимостью. В числе последних — кондитерские изделия, спиртные напитки, растительные молоко и масло, куриные лапки, макароны и овсяные хлопья. Поставки в Поднебесную ведут «Объединение Союзпищепрома» и другие производители. Как сказала замминистра Инна Подшивалова, расширить экспорт за счет новой продукции намерены «Ариант», «Родниковский свинокомплекс», «Калинка», «Каскад», «Подовинновское молоко». Сейчас они оформляют разрешительные документы на поставку свинины, мясной переработки, рапсового масла, сухого молока, творожных сырков и мороженого.
Назначенный генконсулом Ло Шисюн, прибывший из Екатеринбурга, оценил вкус продуктов «Макфы» и «Союзпищепрома». Директор по маркетингу объединения Анна Зырянова заметила, что компания занимается научными изысканиями, чтобы представить потребителям эксклюзивные продукты. В их числе есть злаковые каши с добавлением нута, растительные напитки на основе зерна, растительное масло, изготовленное прессовым методом, без добавления гексана, и гречневая лапша.
«За последние несколько лет компания приобрела в Китае оборудования на 399 млн юаней. В 2025 году мы реализуем два больших проекта. Это маслоэкстракционный завод и новый завод растительных напитков, оборудование для которого также будем приобретать в КНР. У нас один завод уже работает. Сегодня у нас трудятся 16 китайских специалистов, которые заканчивают линию слоеного замороженного теста», — рассказал президент «Союзпищепрома» Александр Берестов.
В перспективе компания планирует начать экспорт в КНР жидких удобрений на основе гумата калия из низинного торфа. Природная технология из Челябинской области способна заместить минеральные удобрения, которые китайцы применяют, чтобы получать по два урожая в год. Российский аналог требует удобрений в два раза меньше.
