Тюменские телевизионщики готовят жалобу в ЦИК на доверенное лицо Харитонова

29 февраля 2024 в 14:29 Размер текста - 17 +

Тюменцы хотят пожаловаться в ЦИК на доверенное лицо Харитонова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тюменские телевизионщики готовят жалобу в ЦИК на доверенное лицо кандидата в президенты от КПРФ Николая Харитонова. Скандально известный политический активист Владимир Осейчук так и норовит сорвать все теледебаты, на которых присутствует. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к тюменскому политическому бомонду. Скандального тюменского оппозиционера перебили в эфире телеканала «На все три своих эфира он (Осейчук) пришел ровно за 5 минут, из-за чего ему даже не успели нанести грим. Каждый раз начинает говорить не по теме, из-за чего ведущим приходится его вечно перебивать. Организаторы собираются жаловаться в центризбирком», — говорят инсайдеры. Владимир Осейчук известен рядом скандальных заявлений. Он предлагал ограничить зарплату депутатов пятью МРОТ, а также пытался создать партию, целью которой являлась бы «бархатная революция» в России.

Тюменские телевизионщики готовят жалобу в ЦИК на доверенное лицо кандидата в президенты от КПРФ Николая Харитонова. Скандально известный политический активист Владимир Осейчук так и норовит сорвать все теледебаты, на которых присутствует. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к тюменскому политическому бомонду. «На все три своих эфира он (Осейчук) пришел ровно за 5 минут, из-за чего ему даже не успели нанести грим. Каждый раз начинает говорить не по теме, из-за чего ведущим приходится его вечно перебивать. Организаторы собираются жаловаться в центризбирком», — говорят инсайдеры. Владимир Осейчук известен рядом скандальных заявлений. Он предлагал ограничить зарплату депутатов пятью МРОТ, а также пытался создать партию, целью которой являлась бы «бархатная революция» в России.