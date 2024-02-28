28 февраля 2024

Тюменские телевизионщики готовят жалобу в ЦИК на доверенное лицо Харитонова

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2018. ВЦИК. Москва, центральная избирательная комиссия, центризбирком
Тюменцы хотят пожаловаться в ЦИК на доверенное лицо Харитонова Фото:

Тюменские телевизионщики готовят жалобу в ЦИК на доверенное лицо кандидата в президенты от КПРФ Николая Харитонова. Скандально известный политический активист Владимир Осейчук так и норовит сорвать все теледебаты, на которых присутствует. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к тюменскому политическому бомонду.

Скандального тюменского оппозиционера перебили в эфире телеканала

«На все три своих эфира он (Осейчук) пришел ровно за 5 минут, из-за чего ему даже не успели нанести грим. Каждый раз начинает говорить не по теме, из-за чего ведущим приходится его вечно перебивать. Организаторы собираются жаловаться в центризбирком», — говорят инсайдеры.

Владимир Осейчук известен рядом скандальных заявлений. Он предлагал ограничить зарплату депутатов пятью МРОТ, а также пытался создать партию, целью которой являлась бы «бархатная революция» в России.

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Тюменские телевизионщики готовят жалобу в ЦИК на доверенное лицо кандидата в президенты от КПРФ Николая Харитонова. Скандально известный политический активист Владимир Осейчук так и норовит сорвать все теледебаты, на которых присутствует. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к тюменскому политическому бомонду. «На все три своих эфира он (Осейчук) пришел ровно за 5 минут, из-за чего ему даже не успели нанести грим. Каждый раз начинает говорить не по теме, из-за чего ведущим приходится его вечно перебивать. Организаторы собираются жаловаться в центризбирком», — говорят инсайдеры. Владимир Осейчук известен рядом скандальных заявлений. Он предлагал ограничить зарплату депутатов пятью МРОТ, а также пытался создать партию, целью которой являлась бы «бархатная революция» в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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