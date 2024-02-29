Пермяк угнал автомобиль, устав ждать электричку

01 марта 2024 в 11:01 Размер текста - 17 +

Мужчина увидел автомобиль без присмотра и угнал его Фото: Александр Мамаев © URA.RU Житель деревни Бородулино Пермского края предстанет перед судом за угон автомобиля. 64-летний мужчина был задержан полицией по горячим следам. Стражам порядка он признался, что решился на угон, поскольку не хотел долго ждать электричку. На сайте ГУМВД по Пермскому краю сообщается, что в поле зрения злоумышленника попал припаркованный возле ТЦ автомобиль Toyota Avensis. «Не имея водительских прав, и находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина угнал автомобиль, чтобы добраться до дома. По словам фигуранта, ему не хотелось долго ожидать электричку на железнодорожном вокзале, поэтому он и решил воспользоваться чужим транспортным средством», — говорится на сайте полицейского главка. Уточняется, что владелец авто не стал глушить двигатель и закрывать двери на ключ, поскольку ненадолго отлучился за покупками. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). За управление автомобилем в нетрезвом виде и лицом, не имеющим право управления транспортным средством, мужчине придется заплатить штраф.

Житель деревни Бородулино Пермского края предстанет перед судом за угон автомобиля. 64-летний мужчина был задержан полицией по горячим следам. Стражам порядка он признался, что решился на угон, поскольку не хотел долго ждать электричку. На сайте ГУМВД по Пермскому краю сообщается, что в поле зрения злоумышленника попал припаркованный возле ТЦ автомобиль Toyota Avensis. «Не имея водительских прав, и находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина угнал автомобиль, чтобы добраться до дома. По словам фигуранта, ему не хотелось долго ожидать электричку на железнодорожном вокзале, поэтому он и решил воспользоваться чужим транспортным средством», — говорится на сайте полицейского главка. Уточняется, что владелец авто не стал глушить двигатель и закрывать двери на ключ, поскольку ненадолго отлучился за покупками. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). За управление автомобилем в нетрезвом виде и лицом, не имеющим право управления транспортным средством, мужчине придется заплатить штраф.