29 февраля 2024

Пермяк угнал автомобиль, устав ждать электричку

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель. Екатеринбург, водитель, шофер
Мужчина увидел автомобиль без присмотра и угнал его Фото:

Житель деревни Бородулино Пермского края предстанет перед судом за угон автомобиля. 64-летний мужчина был задержан полицией по горячим следам. Стражам порядка он признался, что решился на угон, поскольку не хотел долго ждать электричку. На сайте ГУМВД по Пермскому краю сообщается, что в поле зрения злоумышленника попал припаркованный возле ТЦ автомобиль Toyota Avensis.

«Не имея водительских прав, и находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина угнал автомобиль, чтобы добраться до дома. По словам фигуранта, ему не хотелось долго ожидать электричку на железнодорожном вокзале, поэтому он и решил воспользоваться чужим транспортным средством», — говорится на сайте полицейского главка. Уточняется, что владелец авто не стал глушить двигатель и закрывать двери на ключ, поскольку ненадолго отлучился за покупками.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). За управление автомобилем в нетрезвом виде и лицом, не имеющим право управления транспортным средством, мужчине придется заплатить штраф.

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Житель деревни Бородулино Пермского края предстанет перед судом за угон автомобиля. 64-летний мужчина был задержан полицией по горячим следам. Стражам порядка он признался, что решился на угон, поскольку не хотел долго ждать электричку. На сайте ГУМВД по Пермскому краю сообщается, что в поле зрения злоумышленника попал припаркованный возле ТЦ автомобиль Toyota Avensis. «Не имея водительских прав, и находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина угнал автомобиль, чтобы добраться до дома. По словам фигуранта, ему не хотелось долго ожидать электричку на железнодорожном вокзале, поэтому он и решил воспользоваться чужим транспортным средством», — говорится на сайте полицейского главка. Уточняется, что владелец авто не стал глушить двигатель и закрывать двери на ключ, поскольку ненадолго отлучился за покупками. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). За управление автомобилем в нетрезвом виде и лицом, не имеющим право управления транспортным средством, мужчине придется заплатить штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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