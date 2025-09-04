Роспотребнадзор начал проверку после информации об отравлении детей в пермском СК Орленок

Роспотребнадзор проверяет информацию об отравлении юных фигуристов в Перми
Тренировки на льду временно не проводятся
Тренировки на льду временно не проводятся Фото:

В Пермском крае региональным управлением Роспотребнадзора начата проверка информации о предположительном отравлении воспитанников спорткомплекса «Орленок». Об этом говорится на сайте надзорного органа.

«Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю приступило к проведению санитарно-эпидемиологического расследования после поступления информации о предположительном отравлении лиц, посещавших дворец спорта „Орленок“. Специалистами ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае“ проводится отбор проб, комплекс лабораторных исследований», — сказано на сайте Управления. О результатах проверки в Роспотребнадзоре обещают проинформировать дополнительно.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что несколько воспитанников секции фигурного катания пожаловались на головные боли, тошноту и затрудненное дыхание во время нахождения на льду. После этого руководство «Орленка» временно приостановило тренировки, а также организовало внутреннее расследование для выяснения обстоятельств произошедшего.

