03 марта 2024
02 марта 2024
01 марта 2024

Тюменка нашла в куриной котлете кусок стекла. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Котлеты. Тюмень, пища, котлеты, еда, мясо, мясная пища
По словам покупателя, котлету с «сюрпризом» ели ее дети Фото:

Жительница Тюмени обнаружила в котлете кусок стекла. Об это женщина сообщила в соцсетях. Готовое блюдо она купила в супермаркете «Магнит», расположенном на улице Одесской.

«Сегодня впервые брала готовую еду в „Магните“ на Одесской и обалдела. Просто в котлете куриной кусок стекла», — такой пост опубликовала тюменка в группе «Мамочки72» в соцсети «ВКонтакте».

К своему сообщению женщина прикрепила фото, на котором изображен небольшой кусок стекла. В комментариях к посту покупатель рассказала, что половину котлеты съели ее дети, а вторая часть со стеклом досталась ей. Тюменка сообщила, что намерена составить жалобу на некачественный товар.

Агентство URA.RU направило запрос на адрес магазина «Магнит» и в управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ ожидается.

Кусок стекла был обнаружен в готовой котлете
Кусок стекла был обнаружен в готовой котлете

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Жительница Тюмени обнаружила в котлете кусок стекла. Об это женщина сообщила в соцсетях. Готовое блюдо она купила в супермаркете «Магнит», расположенном на улице Одесской. «Сегодня впервые брала готовую еду в „Магните“ на Одесской и обалдела. Просто в котлете куриной кусок стекла», — такой пост опубликовала тюменка в группе «Мамочки72» в соцсети «ВКонтакте». К своему сообщению женщина прикрепила фото, на котором изображен небольшой кусок стекла. В комментариях к посту покупатель рассказала, что половину котлеты съели ее дети, а вторая часть со стеклом досталась ей. Тюменка сообщила, что намерена составить жалобу на некачественный товар. Агентство URA.RU направило запрос на адрес магазина «Магнит» и в управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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