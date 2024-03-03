Жительница Тюмени обнаружила в котлете кусок стекла. Об это женщина сообщила в соцсетях. Готовое блюдо она купила в супермаркете «Магнит», расположенном на улице Одесской.
«Сегодня впервые брала готовую еду в „Магните“ на Одесской и обалдела. Просто в котлете куриной кусок стекла», — такой пост опубликовала тюменка в группе «Мамочки72» в соцсети «ВКонтакте».
К своему сообщению женщина прикрепила фото, на котором изображен небольшой кусок стекла. В комментариях к посту покупатель рассказала, что половину котлеты съели ее дети, а вторая часть со стеклом досталась ей. Тюменка сообщила, что намерена составить жалобу на некачественный товар.
Агентство URA.RU направило запрос на адрес магазина «Магнит» и в управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ ожидается.
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.