Бизнесвумен из ХМАО незаконно получила полмиллиона от депсоцразвития

04 марта 2024 в 12:25 Размер текста - 17 +

Женщина получила больше полмиллиона субсидий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительницу Сургута подозревают в мошенничестве при получении государственных субсидий на сумму более 500 тысяч рублей. Об этом сообщили на сайте окружного УМВД. «Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ХМАО-Югре выявлен факт мошенничества 42-летней жительницей города с выплатами государственной субсидии. <…> Таким образом, женщина получила от Департамента социального развития ХМАО-Югры в рамках реализации государственной программы свыше 500 000 рублей», — пояснили в публикации на сайте. По данным следствия, еще в начале 2023 года бизнесвумен предоставила в Управление депсоцзащиты Сургута и Сургутского района ложные документы, чтобы искусственно увеличить сумму, которую она якобы потратила на оказание социальных услуг. Следователи УМВД Сургута возбудили уголовное дело в отношении женщины по статье о мошенничестве при получении выплат в крупном размере. Подозреваемой может грозить лишение свободы на срок до шести лет.

Жительницу Сургута подозревают в мошенничестве при получении государственных субсидий на сумму более 500 тысяч рублей. Об этом сообщили на сайте окружного УМВД. «Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ХМАО-Югре выявлен факт мошенничества 42-летней жительницей города с выплатами государственной субсидии. <…> Таким образом, женщина получила от Департамента социального развития ХМАО-Югры в рамках реализации государственной программы свыше 500 000 рублей», — пояснили в публикации на сайте. По данным следствия, еще в начале 2023 года бизнесвумен предоставила в Управление депсоцзащиты Сургута и Сургутского района ложные документы, чтобы искусственно увеличить сумму, которую она якобы потратила на оказание социальных услуг. Следователи УМВД Сургута возбудили уголовное дело в отношении женщины по статье о мошенничестве при получении выплат в крупном размере. Подозреваемой может грозить лишение свободы на срок до шести лет.