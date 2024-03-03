03 марта 2024
02 марта 2024

Бизнесвумен из ХМАО незаконно получила полмиллиона от депсоцразвития

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина получила больше полмиллиона субсидий Фото:

Жительницу Сургута подозревают в мошенничестве при получении государственных субсидий на сумму более 500 тысяч рублей. Об этом сообщили на сайте окружного УМВД.

«Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ХМАО-Югре выявлен факт мошенничества 42-летней жительницей города с выплатами государственной субсидии. <…> Таким образом, женщина получила от Департамента социального развития ХМАО-Югры в рамках реализации государственной программы свыше 500 000 рублей», — пояснили в публикации на сайте.

По данным следствия, еще в начале 2023 года бизнесвумен предоставила в Управление депсоцзащиты Сургута и Сургутского района ложные документы, чтобы искусственно увеличить сумму, которую она якобы потратила на оказание социальных услуг. Следователи УМВД Сургута возбудили уголовное дело в отношении женщины по статье о мошенничестве при получении выплат в крупном размере. Подозреваемой может грозить лишение свободы на срок до шести лет.

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Жительницу Сургута подозревают в мошенничестве при получении государственных субсидий на сумму более 500 тысяч рублей. Об этом сообщили на сайте окружного УМВД. «Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ХМАО-Югре выявлен факт мошенничества 42-летней жительницей города с выплатами государственной субсидии. <…> Таким образом, женщина получила от Департамента социального развития ХМАО-Югры в рамках реализации государственной программы свыше 500 000 рублей», — пояснили в публикации на сайте. По данным следствия, еще в начале 2023 года бизнесвумен предоставила в Управление депсоцзащиты Сургута и Сургутского района ложные документы, чтобы искусственно увеличить сумму, которую она якобы потратила на оказание социальных услуг. Следователи УМВД Сургута возбудили уголовное дело в отношении женщины по статье о мошенничестве при получении выплат в крупном размере. Подозреваемой может грозить лишение свободы на срок до шести лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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