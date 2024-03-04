В ЯНАО тренер заплатит штраф за травму ребенка во время тренировки

Тренер заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В городе Губкинский (ЯНАО) суд признал виновной тренера спортивной школы, которая нарушила требования безопасности спортсменов на занятиях в скалолазном зале. Виновная заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей, сообщает следственное управление округа.

«В городе Губкинский тренер спортивной школы признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности малолетней спортсменке. Приговором суда виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении СУ СК по ЯНАО, опубликованном в telegram-канале ведомства. Травмы ребенка оцениваются как тяжкий вред здоровью.

Как ранее сообщало URA.RU, происшествие произошло 17 января в спортивной школе «Арктика». Тренер-преподаватель не убедилась в том, что спортсменка замуфтовала страховочный карабин страховочной веревки к своему поясу и покинула рабочее место под скальной стенкой. 12-летняя девочка поднялась без страховки по стене скалодрома, не удержалась и упала с высоты на пол. Ее доставили в больницу с множественными телесными повреждениями.