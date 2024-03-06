В мэрии Перми предложили наградить некоторых депутатов заксобрания

07 марта 2024 в 07:52 Размер текста - 17 +

Депутатов предлагают наградить за вклад в развитие органов местного самоуправления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Перми внесла на рассмотрение пермской гордумы предложение о поощрении ряда бывших и действующих депутатов заксобрания. Об этом пишет «Коммерсант Прикамье». «Мэрия Перми внесла на рассмотрение гордумы предложение о поощрении бывших и действующих народных избранников к 30-летию думы. Например, экс-депутата гордумы, действующего депутата заксобрания Александра Буторина планируют наградить «за значительный вклад в развитие системы органов местного самоуправления города Перми», — пишет издание. Уточняется, что Буторину также полагается единовременная выплата из бюджета. Еще четверым депутатам предлагается вручить почетную грамоту. В списке перечислены председатель экономического комитета Арсен Болквадзе, зампредседателя правительства Пермского края Алексей Демкин, председатель гордумы Дмитрий Малютин и уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко.

Администрация Перми внесла на рассмотрение пермской гордумы предложение о поощрении ряда бывших и действующих депутатов заксобрания. Об этом пишет «Коммерсант Прикамье». «Мэрия Перми внесла на рассмотрение гордумы предложение о поощрении бывших и действующих народных избранников к 30-летию думы. Например, экс-депутата гордумы, действующего депутата заксобрания Александра Буторина планируют наградить «за значительный вклад в развитие системы органов местного самоуправления города Перми», — пишет издание. Уточняется, что Буторину также полагается единовременная выплата из бюджета. Еще четверым депутатам предлагается вручить почетную грамоту. В списке перечислены председатель экономического комитета Арсен Болквадзе, зампредседателя правительства Пермского края Алексей Демкин, председатель гордумы Дмитрий Малютин и уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко.