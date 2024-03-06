06 марта 2024

В мэрии Перми предложили наградить некоторых депутатов заксобрания

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аграрный комитет. Курган, депутат, совещание, чиновник, заседание, собрание, руки
Депутатов предлагают наградить за вклад в развитие органов местного самоуправления Фото:

Администрация Перми внесла на рассмотрение пермской гордумы предложение о поощрении ряда бывших и действующих депутатов заксобрания. Об этом пишет «Коммерсант Прикамье».

«Мэрия Перми внесла на рассмотрение гордумы предложение о поощрении бывших и действующих народных избранников к 30-летию думы. Например, экс-депутата гордумы, действующего депутата заксобрания Александра Буторина планируют наградить «за значительный вклад в развитие системы органов местного самоуправления города Перми», — пишет издание. Уточняется, что Буторину также полагается единовременная выплата из бюджета.

Еще четверым депутатам предлагается вручить почетную грамоту. В списке перечислены председатель экономического комитета Арсен Болквадзе, зампредседателя правительства Пермского края Алексей Демкин, председатель гордумы Дмитрий Малютин и уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрация Перми внесла на рассмотрение пермской гордумы предложение о поощрении ряда бывших и действующих депутатов заксобрания. Об этом пишет «Коммерсант Прикамье». «Мэрия Перми внесла на рассмотрение гордумы предложение о поощрении бывших и действующих народных избранников к 30-летию думы. Например, экс-депутата гордумы, действующего депутата заксобрания Александра Буторина планируют наградить «за значительный вклад в развитие системы органов местного самоуправления города Перми», — пишет издание. Уточняется, что Буторину также полагается единовременная выплата из бюджета. Еще четверым депутатам предлагается вручить почетную грамоту. В списке перечислены председатель экономического комитета Арсен Болквадзе, зампредседателя правительства Пермского края Алексей Демкин, председатель гордумы Дмитрий Малютин и уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...